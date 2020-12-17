На першому етапі заплановано вакцинувати 700 тис. громадян - це медпрацівники, бійці Об’єднаних сил та працівники соціальної сфери.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація від COVID-19 проходитиме у три етапи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

За словами Степанов, МОЗ пропрацював всі етапи розгортання кампанії з вакцинації населення від COVID-19.

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«На першому етапі, коли у нас буде вкрай низький доступ до вакцини, коли в Україні буде кількість вакцин, що становитиме не більше 10% від загальної кількості населення заплановано охопити не менше 700 тис. людей з наступних пріоритетних груп - це медичні працівники, особливо ті, хто працює в стаціонарах, де надають допомогу хворим на COVID-19, це військові ЗСУ, які беруть участь в ООС, працівники соціальної сфери, які безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку, які допомагають та постійно їх відвідують. Це люди, які перебувають у закладах з надання дострокового догляду та підтримки - це інтернати, будинки для осіб похилого віку та персонал таких закладів», - повідомив він.

Степанов відзначив, що у МОЗ зараз працюють над тим, щоб якомога раніше отримати вакцину від COVID-19. «Ми її хочемо отримати вже в лютому наступного року і ми ведемо постійні перемовини», - додав він.

Міністр зауважив, що на другому етапі МОЗ планує забезпечити вакциною людей, віком від 60 років, включаючи тих, хто відносяться до груп медичного ризику - хто має супутні захворювання, також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави, включно з ДСНС, Нацполіції, ЗСУ.

«Третій етап - це коли у нас буде помірна доступність до вакцин - це вже решта категорій людей віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, ніші категорії населення та професійних груп, які мають вищий ризик захворюваності на коронавірусну хворобу», - сказав Степанов.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров