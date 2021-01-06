Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.
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Про це йдеться у замітці в його Telegram-каналі.
"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що у держави є чіткий план вакцинації.
"Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом", - нагадав президент.
Зеленський підкреслив, що за контрабанду і контрафакт має бути покарання.
Підпільна вакцинація від коронавірусу в Україні
- Раніше ЗМІ повідомили, що деякі нардепи і посадовці таємно вакцинувалися від COVID-19 нелегально ввезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію депутатів препаратами невідомого походження.
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