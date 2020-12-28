Щеплення від коронавірусу не виключає ймовірності зараження.

Люди, які вакцинувалися від коронавірусу, після цього повинні продовжувати носити маску і дотримуватися карантинних обмежень.

Про це розповіла екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі каналу "Україна 24".

Вакцинація, пояснює вона, не виключає дотримання всіх діючих сьогодні правил.

Коронавірус: важливо знати кожному

"І дистанція, і дезінфекція, і носіння масок і дотримання всіх інших правил необхідно, так як вакцинація не виключає повністю можливість інфікування. Просто є можливість або перенести в легкій формі або не мати навіть симптоматики, але вона не робить когось ідеальним", - сказала вона.

Читайте такожУ Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації у 5-ї лікарні (фото)

Вакцина проти COVID - 19 в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован