Загалом в Україні є можливості здійснювати до 1,8 млн щеплень від COVID-19 на місяць, зауважив Кузін.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що основою для проведення вакцинації від COVID-19 в Україні будуть мобільні бригади, однак можуть залучатись і стаціонарні пункти щеплень.

Читайте такожУкраїна подала першу частину заявки на отримання 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Точних графіків поставки (вакцини від COVID-19 – УНІАН) ще немає, однак за попередньою інформацією, яку ми отримали від COVAX, буде відбуватись часткове постачання вакцини і перша партія має бути на рівні 3% від 8 млн доз. Якщо країна демонструє адекватність своїх внутрішніх механізмів, спрацьовування усіх ланок процесу по холодовому ланцюгу, по логістиці, по поставці, то, в такому випадку, COVAX буде додатково додавати відвідну кількість», - заявив Кузін.

За його словами, очікується, що поставка вакцини від коронавірусної хвороби відбуватиметься в три етапи: спочатку 3%, потім - 20%, після цього - решта доз.

«Основна концепція COVAX полягає в тому, що країна має забезпечити, по-перше, створення загальнонаціонального плану забезпечення вакцинації. Такий план розробляється і він є частиною запиту держави до COVAX. По-друге, звичайно, будуть висуватись певні вимоги до холодового обладнання по забезпеченню холодового ланцюга», - додав Кузін.

За його словами холодильного обладнання в Україні вистачає, тому що COVAX може надати зараз до 8 млн доз. «Те, що ми бачимо з наявного холодильного обладнання - то сумарно зараз потужність складає близько 18 млн доз, це за виключенням тієї вакцини, яка використовується для рутинної імунізації», - відзначив Кузін.

«Основні сценарії вакцинації будуть залучатись за рахунок мобільних бригад. В середньому мобільні бригади навіть при максимальному залученні зможуть вакцинувати близько 800 тис. на місяць. Якщо ми будемо залучати стаціонарні пункти щеплень або кабінети щеплень, то це ще плюс близько мільйона щеплень впродовж місяця», - зауважив в.о. директора ЦГЗ.

Вакцина від коронавірусу для України

5 грудня Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

В Україні за минулу добу, 7 грудня, виявлено 10 тис. 811 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров