Для зберігання вакцини знадобляться холодильні установки.

До вакцинації від коронавірусу в Україні потрібно підготувати відповідну інфраструктуру.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко. Він зазначив, що, зокрема, потрібні холодильні установки для зберігання вакцини.

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"Дуже важливо підготувати інфраструктуру до вакцинації. Я знаю, що в більшості країн вже підготували набори, де є шприци, дезінфекційні засоби. Як тільки з'явиться вакцина, люди вже будуть готові до правильної вакцинації. Потрібно скласти перелік осіб. Наприклад, у Британії в першу чергу вакцинують осіб, які в будинках для літніх людей, 80 років, 75, 70, потім 65 років, потім інші верстви населення. Коли ми отримаємо вакцину, потрібні холодильні установки, де вона буде зберігатися, потрібен транспорт, який буде розвозити, люди, які будуть проводити імунізацію. Це дуже велика логістична робота, яка вже повинна готуватися, незалежно від того, коли ми отримаємо вакцину", — сказав він.

Також експерт розповів, в яких умовах будуть перевозитися і зберігатися вакцини.

"Якщо це Pfizer, він вимагає дуже низької температури, є спеціальні контейнери для зберігання, і вакцина перевозиться виключно літаками. Moderna вимагає вищої температури, я маю на увазі -20. А Sanofi Pasteur і AstraZeneca просто будуть в холодильниках, +2, + 4 градуси", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк