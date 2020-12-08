До вакцинації від коронавірусу в Україні потрібно підготувати відповідну інфраструктуру.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко. Він зазначив, що, зокрема, потрібні холодильні установки для зберігання вакцини.
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"Дуже важливо підготувати інфраструктуру до вакцинації. Я знаю, що в більшості країн вже підготували набори, де є шприци, дезінфекційні засоби. Як тільки з'явиться вакцина, люди вже будуть готові до правильної вакцинації. Потрібно скласти перелік осіб. Наприклад, у Британії в першу чергу вакцинують осіб, які в будинках для літніх людей, 80 років, 75, 70, потім 65 років, потім інші верстви населення. Коли ми отримаємо вакцину, потрібні холодильні установки, де вона буде зберігатися, потрібен транспорт, який буде розвозити, люди, які будуть проводити імунізацію. Це дуже велика логістична робота, яка вже повинна готуватися, незалежно від того, коли ми отримаємо вакцину", — сказав він.
Також експерт розповів, в яких умовах будуть перевозитися і зберігатися вакцини.
"Якщо це Pfizer, він вимагає дуже низької температури, є спеціальні контейнери для зберігання, і вакцина перевозиться виключно літаками. Moderna вимагає вищої температури, я маю на увазі -20. А Sanofi Pasteur і AstraZeneca просто будуть в холодильниках, +2, + 4 градуси", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
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