За словами Степанова, для цих громадян вакцинація має бути безкоштовною.

В Україні порахували громадян, які "точно потребують вакцинації" від коронавірусної хвороби - вони належать до групи ризику.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми порахували кількість населення, яке точно потребує вакцинації. Цим має займатися держава. Це люди, які належать до групи ризику - за професійною ознакою (медичні працівники, працівники освіти, Нацполіція, соціальні служби), за медичними показниками, за віковим критерієм (старше 65 років). Загальна кількість таких людей становить 20 млн 866 тисяч, як мінімум цю кількість ми повинні забезпечити за рахунок держави. Саме тому ми закладали цифри в бюджеті 15,1 млрд грн, враховуючи цю кількість населення", - сказав міністр.

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Він нагадав, що Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від міжнародної ініціативи COVAX.

"Наша заявка схвалена, розбивалася вона на дві заявки - перша за моїм підписом, друга за підписом міністра охорони здоров'я та міністра фінансів. Ми отримали підтвердження від COVAX, і в 2021 році, в 1 кварталі... Зараз "чекаємо конкретної дати постачання", - сказав міністр.

Міністр також висловив незадоволення кількістю коштів, яку виділяють на сферу медицини.

"При таких цифрах ми точно не зможемо підняти зарплату медпрацівникам. Слова подяки потрібно ще чимось підкріплювати, я сподіваюся, що фінансування медицини буде не за залишковим принципом. У бюджетному запиті ми подавали 296 млрд - з урахуванням вакцинації, реагування на епідемію - за фактом стоїть 159 млрд грн. Критично необхідний мінімум - потрібно ще плюс 57-60 млрд", - сказав він.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

В Ізраїлі найближчими днями почнеться другий етап випробування на добровольцях вакцини Brilife, розробленої Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана.

Тим часом, в Україні МОЗ склало граіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Юрій Годован