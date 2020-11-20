В Україні планується вакцинальна сесія, яка буде розраховуватись від пріоритетних груп людей.
Наразі МОЗ прораховує, як і в яких кабінетах щеплення буде проведено. До цього процесу мають бути долучені й приватні медичні структури.
Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив 19 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.
"Ми говоримо про те, щоб нам в країну завезти як мінімум 15 мільйонів доз вакцини, щоб охопити всіх щепленням. Але тепер питання — 15 мільйонів доз вакцини відразу завезти, зберігати, розвести і провакцинувати – це досить складний процес. Тому й планується вакцинальна сесія. Вакцинальна сесія буде розраховуватися саме від пріоритетних груп людей, і ми прораховуємо зараз, як, у яких кабінетах щеплення буде проведено. І приватні медичні структури мають бути долучені до цього процесу", — зазначив він.
За словами Ляшка, це безпрецедентна вакцинальна сесія і повинні працювати не тільки державні структури.
"Повинна працювати вся медична спільнота, щоб у якомога коротший термін охопити якомога більше людей, щоб якомога швидше розірвати ланцюг передачі цієї інфекції", — резюмував він.
Читайте такожУ МОЗ повідомили, скільки людей хочуть вакцинувати від COVID-19 в Україні (відео)
Вакцинація від коронавірусу в Україні: як вона буде проходити
Також Віктор Ляшко розповів, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики визначатиме, кого в Україні вакцинувати від коронавірусу у першу чергу.
"Є Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. Вона включає різний пул експертів: імунологи, інфекціоністи, епідеміологи, вірусологи, громадські активісти і представники міжнародних організацій. Саме вони випрацьовують ключові речі, як повинна проходити ця вакцинальна сесія", - зазначив Віктор Ляшко.
Водночас контролюватиме цей процес Міністерство охорони здоров'я спільно з Департаментами охорони здоров'я.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram