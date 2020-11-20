Процес вакцинації контролюватиме МОЗ.

В Україні планується вакцинальна сесія, яка буде розраховуватись від пріоритетних груп людей.

Наразі МОЗ прораховує, як і в яких кабінетах щеплення буде проведено. До цього процесу мають бути долучені й приватні медичні структури.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив 19 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Ми говоримо про те, щоб нам в країну завезти як мінімум 15 мільйонів доз вакцини, щоб охопити всіх щепленням. Але тепер питання — 15 мільйонів доз вакцини відразу завезти, зберігати, розвести і провакцинувати – це досить складний процес. Тому й планується вакцинальна сесія. Вакцинальна сесія буде розраховуватися саме від пріоритетних груп людей, і ми прораховуємо зараз, як, у яких кабінетах щеплення буде проведено. І приватні медичні структури мають бути долучені до цього процесу", — зазначив він.

За словами Ляшка, це безпрецедентна вакцинальна сесія і повинні працювати не тільки державні структури.

"Повинна працювати вся медична спільнота, щоб у якомога коротший термін охопити якомога більше людей, щоб якомога швидше розірвати ланцюг передачі цієї інфекції", — резюмував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: як вона буде проходити

Також Віктор Ляшко розповів, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики визначатиме, кого в Україні вакцинувати від коронавірусу у першу чергу.

"Є Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. Вона включає різний пул експертів: імунологи, інфекціоністи, епідеміологи, вірусологи, громадські активісти і представники міжнародних організацій. Саме вони випрацьовують ключові речі, як повинна проходити ця вакцинальна сесія", - зазначив Віктор Ляшко.

Водночас контролюватиме цей процес Міністерство охорони здоров'я спільно з Департаментами охорони здоров'я.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Олег Давигора