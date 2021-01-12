Епідемія COVID-19 в Україні не закінчиться з початком масової вакцинації населення.
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Коли коронавірус прийшов у наше життя, він не питав - приходити або не приходити. Ми намагаємося зробити все, щоб це закінчилося якомога раніше. І карантин, і вся епідемія. З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій", - сказав міністр.
Він підкреслив, що треба вакцинувати велику кількість людей, щоб у нас дійсно виробився колективний імунітет.
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