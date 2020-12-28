Експерт пояснив, що можливі побічні ефекти не можуть зрівнятися зі шкодою від зараження.

Людям потрібно робити щеплення вакцинами від коронавірусу виробництва Pfizer, Moderna, AstraZeneca, оскільки третя фаза клінічних випробувань показала їх високу ефективність.

Таку думку висловив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, пише "РБК-Україна".

"Навіть якщо є незначні побічні ефекти - іноді вони виникають - вони ніяким чином не можуть зрівнятися з тією шкодою і наслідками, які може принести саме захворювання COVID-19", - сказав Комісаренко.

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За його словами, щеплення потрібно робити в присутності медичних працівників, які знають, як діяти, якщо у людей є підозра на можливу гіперімунну реакцію, або алергічні прояви. Він також переконаний, що людина, яка робить щеплення з наявною хворобою COVID-19, не завдає шкоди організму.

"Вакцинація не повинна активізувати зараження і перебіг захворювання, тим більше тоді, коли немає його проявів", - додав академік.

Вакцини від коронавірусу: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Юрій Годован