До 7 грудня відбудеться підписання технічних документів.

Після 7 грудня 2020 року стане відомо, коли відбудеться постачання в Україну перших партій вакцини від коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що до 7 грудня відбудеться підписання технічних документів.

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"У нас є глобальна ініціатива COVAX, за якою ми повинні отримати 8 млн доз вакцин. У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо одразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин", - зауважив міністр.

Глава МОЗ додав, що Україна також веде перемовини з різними виробниками вакцин у різних країнах.

"Ми ведемо перемовини з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів з усіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу наголосити - у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями - це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, компанія Johnson & Johnson – з усіма ми ведемо перемовини й знаходимося на різних стадіях підписання договорів", - сказав він.

За словами Степанова, як тільки договори будуть підписані, "коли в нас з'являться конкретні дати й конкретні обсяги постачання від різних компаній, ми миттєво всім повідомимо".

"Наша стратегія - максимально диверсифікувати. Повинні вести перемовини з усіма компаніями, які в змозі будуть поставити вакцини на територію України", - додав міністр.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк