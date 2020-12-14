Загалом коронавірусом були інфіковані 128 депутатів і 211 співробітників апарату..

Станом на сьогодні на COVID-19 хворіє 21 народний депутат і 55 працівників Апарату Верховної Ради України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в Апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів України, які перехворіли або хворіють сьогодні, - це 128 народних депутатів України. Станом на сьогодні – 21 особа і 55 представників Апарату", - повідомив спікер.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні - статистика 14 грудня

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 6451 людини, зафіксовано 93 летальних випадки, 5154 пацієнти одужали.

Загальна кількість випадків зараження COVID-19 в Україні перевищила 900 тисяч і становить 900 666 осіб, з них 506 718 одужали, летальних випадків - 15 247.

Складна епідеміологічна ситуація в Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) і Запорізькій (440) областях.

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Автор: Тетяна Поляковська