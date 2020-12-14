Він зазначив, що вірус, який спричинив пандемію, не зазнав наразі суттєвих змін.

На сьогодні не зафіксовано мутацій коронавірусу SARS-CoV2, внаслідок чого вакцина могла б виявитися недієвою.

Про це розповів імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що вірус, який спричинив пандемію, не зазнав наразі суттєвих змін.

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"На сьогодні не зафіксовано мутацій, які б настільки змінили вірусні білки, щоб на них би не працювали сьогоднішні вакцини, і для яких не була б точна вірусна діагностика, бо для цього використовується специфічність вірусного білка. Тобто поки ще не було настільки серйозних змін вірусу", — сказав він.

За словами лікаря, мутації в коронавірусі відбуваються постійно.

"Насправді коронавірусів багато, і ті, що у нас на слуху, — MERS, SARS-CoV1 — це лише деякі відгалуження широкого дерева коронавірусів, це окреме сімейство. Те, з чим ми на сьогодні зіткнулися, — це вірус SARS-CoV2, як ми його називаємо, який викликає захворювання COVID-19. Мутації в цих вірусах йдуть постійно. Але вони можуть закріплюватися, а можуть не закріплюватися. Наприклад, у SARS-CoV1, який був в Китаї близько 15 років тому, була значно вища летальність", — сказав він.

Також експерт розповів, чи підтримує він ініціативу МОЗ розширити перелік людей, яким будуть робити ПЛР-тести.

"Робити тести потрібно тим, кому це необхідно. Це люди з симптоматикою, я підтримую те, щоб робити тест людям з будь-якими варіантами вірусної інфекції, контактним і деяким іншим. Україна поки відстає, ми робимо значно менше число тестів", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк