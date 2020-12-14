На сьогодні не зафіксовано мутацій коронавірусу SARS-CoV2, внаслідок чого вакцина могла б виявитися недієвою.
Про це розповів імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що вірус, який спричинив пандемію, не зазнав наразі суттєвих змін.
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"На сьогодні не зафіксовано мутацій, які б настільки змінили вірусні білки, щоб на них би не працювали сьогоднішні вакцини, і для яких не була б точна вірусна діагностика, бо для цього використовується специфічність вірусного білка. Тобто поки ще не було настільки серйозних змін вірусу", — сказав він.
За словами лікаря, мутації в коронавірусі відбуваються постійно.
"Насправді коронавірусів багато, і ті, що у нас на слуху, — MERS, SARS-CoV1 — це лише деякі відгалуження широкого дерева коронавірусів, це окреме сімейство. Те, з чим ми на сьогодні зіткнулися, — це вірус SARS-CoV2, як ми його називаємо, який викликає захворювання COVID-19. Мутації в цих вірусах йдуть постійно. Але вони можуть закріплюватися, а можуть не закріплюватися. Наприклад, у SARS-CoV1, який був в Китаї близько 15 років тому, була значно вища летальність", — сказав він.
Також експерт розповів, чи підтримує він ініціативу МОЗ розширити перелік людей, яким будуть робити ПЛР-тести.
"Робити тести потрібно тим, кому це необхідно. Це люди з симптоматикою, я підтримую те, щоб робити тест людям з будь-якими варіантами вірусної інфекції, контактним і деяким іншим. Україна поки відстає, ми робимо значно менше число тестів", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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