За його словами, попереднього разу він важко переніс хворобу.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, як не допустити поширення в Україні "британського" штаму COVID-19Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, попереднього разу він важко переніс хворобу.

"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно", - написав голова ОДА.

Він закликав українців відповідально віднестися до карантинних обмежень.

"Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - зазначив Труш.

Коронавірус у Тернопільській області

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Автор: Людмила Жерновська