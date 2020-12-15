У деяких пацієнтів з'являється депресія, синдром панічних атак і спроби суїциду.

Відомий український лікар Євген Комаровський переконаний, що ледь не у третини пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу у важкій, або середній формі, є проблеми з психікою. Таким людям потрібно більше стежити за своїм психічним здоров'ям.

"За даними досить великої кількості клінік, щонайменше 30% пацієнтів, які мають середні і важкі форми коронавірусної інфекції, мають проблеми з психікою. Тут і депресія, і синдром панічних атак і спроби суїциду", - сказав лікар під час інтерв'ю на своєму каналі в YouTube.

Причиною такого стану Комаровський назвав вплив коронавірусу на мозок людини і страх людини.

"Треба розуміти, що вся ця ситуація з психозом вона дуже активно підтримується усіма без винятку засобами масової інформації, заявами влади, обмеженнями. Тобто ми всі перебуваємо у стані страху і залякування, що, звісно, не сприяє нашому психічному здоров'ю. Це проблема, однозначно, пов'язана з безпосереднім впливом коронавірусу на структуру головного мозку, так і з інформацидом, я б так сказав, і політичною активністю", - сказав медик.

Комаровський вважає, що важливо приділяти особливу увагу психічному здоров'ю людині, яка перенесла важку форму, або середню форму коронавірусу.

"І це повинна бути ціла державна програма психологічної реабілітації і визначені препарати і санаторії-профілакторії, де б людина могла подихати свіжим повітрям, і звісно, у кожному стаціонарі має бути профілактика суїциду і контроль, щоб люди не повипадали з вікон. Потрібно робити решітки на вікна. Тема дуже актуальна і потребує міжнародного протоколу з профілактики і лікування ось цього всього спектру проблем", - підсумував лікар.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів, як хворіють на COVID-19 діти та дорослі і в чому різниця.

Вплив коронавірусу на психіку: що відомо

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Автор: УНІАН