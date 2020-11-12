Нормальний сон - глибокий - може за кілька тижнів нормалізувати нервову систему та інших проблем, переконують спеціалісти.

Кожна п'ята людина, яка поборола коронавірус, страждає на психічні розлади, навіть якщо не визнає цього. Такі дані досліджень Оксфордського університету. Імунітет ослаблений на тлі карантину, непевності в завтрашнім дні та зниження прибутків.

Експерти розказали, як уберегтися від нервових зривів та навіть уникнути вживання медикаментів - йдеться у сюжеті ТСН.

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Головні болі, депресія, дратівливість, страхи і багато чого іншого - за час пандемії цей "букет" виявляють навіть у тих, у кого раніше цього не було.

Науковці із Оксфорд розглянули десь 70 млн медичних карток і кожен 5 пацієнт цьогоріч набув нервових розладів.

"Сталася світова катастрофа - це для нас стрес. Я не знаю, що буде завтра - це другий фактор. Відповідно наша нервова система реагує на це", - говорить психолог Оксана Волошина.

Переживання - це перше, що впливає на нервову систему. Якщо не опанувати його, може з'явитися тривога, яка переростає у серйозну недугу.

"Наслідок - гіпертонія, діабет, щитоподібна залоза, психоневрологія, депресія, в'ялість, втомленість, сонливість, аритмія", - говорить сомнолог Юрій Підгорецький.

Якщо ці недуги уже були, то вони можуть загостритися, а отже імунітет ослаблений. Така людина на 65% вразливіша до COVID-19, ніж інші.

"Як тільки пацієнт приходить до невропатолога з якоюсь скаргою, одною з них буде - порушення сну", - переконує спеціаліст.

Нормальний сон - глибокий - може за кілька тижнів нормалізувати нервову систему та інших проблем.

"Перед сном треба намагатися уникати дивитися на екрани моніторів, телевізорів, смартфонів. Тому що мозок сприймає світло моніторів як природне, що може призводити до так званого страху постелі або страху неможливості заснути", - радить лікар-психіатр Іван Бреднєв.

За 40-50 хвилин до сну починайте себе готувати, радить експерт.

З нормальним сном, повноцінним і не нічним харчуванням, фізично активністю та позитивним мисленням нервові розлади відступлять, кажуть фахівці. В іншому випадку не слід зволікати зі зверненням до лікарів.

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Автор: УНІАН