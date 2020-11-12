На вулицях Києва збільшилась кількість швидких. Місцеві мешканці помітили, що останнім часом всі машини екстреної допомоги їздять із сиренами та світловими сигналами. Це лякає містян у час пандемії.
Читайте також"Тести роблю регулярно": Мендель відреагувала на інформацію про зараження коронавірусом
Як повідомляє ТСН, про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».
"Останніми днями кияни звернули увагу, що абсолютно всі швидкі в місті їдуть із ввімкненою сиреною та проблисковим маячком. Звісно, це не новина. Таке ми бачили й раніше – ще до пандемії. Втім зараз із спецсигналами по столиці їде майже кожна карета швидкої. І вчора ми в цьому переконалися самі. Це наводить певний страх на містян. Адже від цього звуку в час COVID-епохи може виникати лише одна асоціація: везуть важкого хворого і їх все більше. Утім панікувати не варто, заспокоюють лікарі бригад екстреної допомоги. Різкого збільшення кількості важких хворих – немає. І це головне", – йдеться у сюжеті.
Журналіст поспілкувався з керівником однієї з київських бригад екстреної допомоги Феліксом Лідерманом . Той пояснив, що водії швидкої отримали таке розпорядження: "будь-які пересування машин екстреної служби в денний час, а саме з 6 години ранку до 22.00 повинно здійснюватися лише із застосуванням сирени разом із блимавкою".
Дороги Києва перевантажені заторами. Швидко приїхати на виклик – просто неможливо. І пан Фелікс пояснює, що навіть не терміновий виклик потрібно виконати якнайшвидше, щоб був достатній резерв бригад.
Через пандемію навантаження на екстрену допомогу посилилось. А інші хвороби нікуди не поділися. Як зазначили у "Київмедспецтрансі" – організації, яка обслуговує столичні авто швидкої, кількість викликів зросла в рази, .
"У квітні, коли вже починалися обмеження карантинні, то близько 40 тисяч випадків було в за квітень. А вже в жовтні близько 80 тисяч. Майже вдвоє збільшилась кількість", - розповів заступник керівника з експлуатації транспорту "Київмедспецтрансу" Володимир Кушнір.
У «Київмедспецтрансі» наголосили на важливості пропускати автівки з червоним хрестом. І намагатися знайти рішення, як дати їй дорогу навіть у найжахливішому заторі.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Більше новин про коронавірус
- У Черкасах заражена коронавірусом жінка народила під зачиненими на замок дверима лікарні (відео)
- Вакцинація в бідних країнах може зірватись: нова вакцина від коронавірусу має суттєвий недолік
- Степанов розповів, коли в Україні зникнуть черги на "коронавірусні" тести
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram