Через пандемію навантаження на службу екстреної допомоги посилилось.

На вулицях Києва збільшилась кількість швидких. Місцеві мешканці помітили, що останнім часом всі машини екстреної допомоги їздять із сиренами та світловими сигналами. Це лякає містян у час пандемії.

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Як повідомляє ТСН, про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

"Останніми днями кияни звернули увагу, що абсолютно всі швидкі в місті їдуть із ввімкненою сиреною та проблисковим маячком. Звісно, це не новина. Таке ми бачили й раніше – ще до пандемії. Втім зараз із спецсигналами по столиці їде майже кожна карета швидкої. І вчора ми в цьому переконалися самі. Це наводить певний страх на містян. Адже від цього звуку в час COVID-епохи може виникати лише одна асоціація: везуть важкого хворого і їх все більше. Утім панікувати не варто, заспокоюють лікарі бригад екстреної допомоги. Різкого збільшення кількості важких хворих – немає. І це головне", – йдеться у сюжеті.

Журналіст поспілкувався з керівником однієї з київських бригад екстреної допомоги Феліксом Лідерманом . Той пояснив, що водії швидкої отримали таке розпорядження: "будь-які пересування машин екстреної служби в денний час, а саме з 6 години ранку до 22.00 повинно здійснюватися лише із застосуванням сирени разом із блимавкою".

Дороги Києва перевантажені заторами. Швидко приїхати на виклик – просто неможливо. І пан Фелікс пояснює, що навіть не терміновий виклик потрібно виконати якнайшвидше, щоб був достатній резерв бригад.

Через пандемію навантаження на екстрену допомогу посилилось. А інші хвороби нікуди не поділися. Як зазначили у "Київмедспецтрансі" – організації, яка обслуговує столичні авто швидкої, кількість викликів зросла в рази, .

"У квітні, коли вже починалися обмеження карантинні, то близько 40 тисяч випадків було в за квітень. А вже в жовтні близько 80 тисяч. Майже вдвоє збільшилась кількість", - розповів заступник керівника з експлуатації транспорту "Київмедспецтрансу" Володимир Кушнір.

У «Київмедспецтрансі» наголосили на важливості пропускати автівки з червоним хрестом. І намагатися знайти рішення, як дати їй дорогу навіть у найжахливішому заторі.

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Автор: Дмитро Захаров