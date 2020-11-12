Як зараз працюють столичні швидкі / Скріншот з відео

На вулицях Києва збільшилась кількість швидких. Місцеві мешканці помітили, що останнім часом всі машини екстреної допомоги їздять із сиренами та світловими сигналами. Це лякає містян у час пандемії.

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Як повідомляє ТСН, про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

"Останніми днями кияни звернули увагу, що абсолютно всі швидкі в місті їдуть із ввімкненою сиреною та проблисковим маячком. Звісно, це не новина. Таке ми бачили й раніше – ще до пандемії. Втім зараз із спецсигналами по столиці їде майже кожна карета швидкої. І вчора ми в цьому переконалися самі. Це наводить певний страх на містян. Адже від цього звуку в час COVID-епохи може виникати лише одна асоціація: везуть важкого хворого і їх все більше. Утім панікувати не варто, заспокоюють лікарі бригад екстреної допомоги. Різкого збільшення кількості важких хворих – немає. І це головне", – йдеться у сюжеті.

Журналіст поспілкувався з керівником однієї з київських бригад екстреної допомоги Феліксом Лідерманом . Той пояснив, що водії швидкої отримали таке розпорядження: "будь-які пересування машин екстреної служби в денний час, а саме з 6 години ранку до 22.00 повинно здійснюватися лише із застосуванням сирени разом із блимавкою".

Дороги Києва перевантажені заторами. Швидко приїхати на виклик – просто неможливо. І пан Фелікс пояснює, що навіть не терміновий виклик потрібно виконати якнайшвидше, щоб був достатній резерв бригад.

Через пандемію навантаження на екстрену допомогу  посилилось. А інші хвороби нікуди не поділися. Як зазначили у "Київмедспецтрансі" – організації, яка обслуговує столичні авто швидкої, кількість викликів зросла в рази, .

"У квітні, коли вже починалися обмеження карантинні, то близько 40 тисяч випадків було в за квітень. А вже в жовтні близько 80 тисяч. Майже вдвоє збільшилась кількість", - розповів заступник керівника з експлуатації транспорту "Київмедспецтрансу" Володимир Кушнір.

У «Київмедспецтрансі» наголосили на важливості пропускати автівки з червоним хрестом. І намагатися знайти рішення, як дати їй дорогу навіть у найжахливішому заторі.

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Автор: Дмитро Захаров