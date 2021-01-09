В уряді пояснили вибір термінів зимового карантину.

За прогнозами МОЗ, вже цього тижня коронавірусна статистика по країні почне погіршуватись. В деяких регіонах можливий різкий стрибок захворюваності вгору.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Очільник МОЗ пояснив, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на Covid-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

За його словами, під час святкувань відбулось активне переміщення населення на території України та за її межами. Через регіональне переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях.

«Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення (в деяких регіонах – різке збільшення)кількості інфікованих… За прогнозами – вже цього тижня почнеться зростання кількості хворих. Ми не можемо допустити, щоб це була чергова, дуже сильна хвиля COVID-19», - підсумував він.

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Автор: Дмитро Захаров