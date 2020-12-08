Лікар вважає, що наразі треба продовжувати користуватися перевіреними методами - дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

Україні не варто поспішати з масовою вакцинацією від коронавірусу, а краще поспостерігати за її результатами в інших країнах.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар з Ізраїлю Борис Бриль. Він вважає, що наразі треба продовжувати користуватися перевіреними методами - дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

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"Щодо щеплення вакцинами - чесно, я б трохи продовжив спостереження, подивився на групі людей, а потім, якщо все добре, то запровадив би (вакцинацію - ред.). Тому що зараз це все робиться швидкими методами - для чого? Щоб убезпечити людей. Я б все ж людям більше порекомендував соціальну дистанцію і маски", - зазначив він.

На питання, як вплине вакцинація на людей з проблемами здоров'я, Бриль відповів: "Доречно прищеплювати людей з ризик-факторами - це медпрацівники, люди з підвищеним тиском, діабетом тощо. Але я б ще трохи почекав, дуже обережно ставився б до всіх цих новин. Тому що, дивіться, раптом в один місяць всі компанії розробили вакцину. Для мене дивно, що раптом у всіх раз і..."

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк