Україні не варто поспішати з масовою вакцинацією від коронавірусу, а краще поспостерігати за її результатами в інших країнах.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар з Ізраїлю Борис Бриль. Він вважає, що наразі треба продовжувати користуватися перевіреними методами - дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.
Читайте також"Є три сценарії": в МОЗ спрогнозували, яку вакцину від COVID-19 отримає Україна
"Щодо щеплення вакцинами - чесно, я б трохи продовжив спостереження, подивився на групі людей, а потім, якщо все добре, то запровадив би (вакцинацію - ред.). Тому що зараз це все робиться швидкими методами - для чого? Щоб убезпечити людей. Я б все ж людям більше порекомендував соціальну дистанцію і маски", - зазначив він.
На питання, як вплине вакцинація на людей з проблемами здоров'я, Бриль відповів: "Доречно прищеплювати людей з ризик-факторами - це медпрацівники, люди з підвищеним тиском, діабетом тощо. Але я б ще трохи почекав, дуже обережно ставився б до всіх цих новин. Тому що, дивіться, раптом в один місяць всі компанії розробили вакцину. Для мене дивно, що раптом у всіх раз і..."
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram