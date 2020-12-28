Епідемія коронавірусу в Україні може бути зупинена лише в тому випадку, якщо дві третини населення матимуть імунітет до хвороби.
Про це в ефірі Апостроф TV заявив лікар, глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко. За його словами, є два шляхи отримання колективного імунітету. Перший - коли населення природно хворіє, і з'являється імунітет. Другий - це робиться штучним шляхом за рахунок вакцинації.
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"Для того, щоб ми вплинули на інтенсивність поширення хвороби, яка є основним показником, треба на першому етапі мати третину населення з імунітетом. Для того, щоб подолати пандемію в цілому, нам треба мати, як мінімум, дві третини населення з відповідним імунітетом. Краще, щоб це було понад 70%", - зазначив Кравченко.
Він підкреслив, що вакцинація в цьому випадку є пріоритетним методом формування колективного імунітету.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
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