Наразі вакцинація є пріоритетним методом формування колективного імунітету.

Епідемія коронавірусу в Україні може бути зупинена лише в тому випадку, якщо дві третини населення матимуть імунітет до хвороби.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив лікар, глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко. За його словами, є два шляхи отримання колективного імунітету. Перший - коли населення природно хворіє, і з'являється імунітет. Другий - це робиться штучним шляхом за рахунок вакцинації.

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"Для того, щоб ми вплинули на інтенсивність поширення хвороби, яка є основним показником, треба на першому етапі мати третину населення з імунітетом. Для того, щоб подолати пандемію в цілому, нам треба мати, як мінімум, дві третини населення з відповідним імунітетом. Краще, щоб це було понад 70%", - зазначив Кравченко.

Він підкреслив, що вакцинація в цьому випадку є пріоритетним методом формування колективного імунітету.

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Автор: Андрій Василюк