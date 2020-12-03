Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо коронавірусом.

Лікарі борються не з самим коронавірусом, а його наслідками для організму людини.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо коронавірусом.

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"Всі тяжкі випадки пов'язані не з самим коронавірусів безпосередньо. Це знає кожен практикуючий лікар. Це імунний збій іде — цитокіновий шторм, набряк легень. Коронавірус — це тільки пусковий механізм. Він напав на організм людини, його імунна система неправильно його розпізнає, як щось дуже страшне, божеволіє і знищує разом з вірусом все на своєму шляху. Тож з самим коронавірусом боротися не потрібно, з ним уже бореться імунна система. Нам потрібно імунну систему повернути в нормальне річище. Вся наша терапія на це і спрямована", — сказав він.

Лікар заявив, що у 80% випадків люди переносять коронавірус без проблем.

"І всі препарати, які нам намагаються запровадити, - можливо, вони подіють, можливо, ні, але їх механізм дії точно не найголовніший. Йде сильний науковий пошук того, як вплинути на сам цей ланцюжок, де йде імунний збій. І це набагато перспективніше і важливіше в контексті коронавірусу. 80% перенесуть без проблем, їх не потрібно навіть чіпати. А у тяжких випадках ми боремося з неправильною відповіддю імунної системи", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк