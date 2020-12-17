Наразі МОЗ разом з Міністерством цифрової трансформації працюють над створення єдиного веб-порталу для запису на вакцинацію від коронавірусної хвороби.

В Україні працюють над створенням єдиної електронної платформи, за допомогою якої громадяни матимуть можливість зареєструватися на вакцинацію від COVID-19, також це можна буде зробити телефоном через сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Я дав завдання своєму заступнику з питань цифрової трансформації. Вони зараз разом з Мінцифри пропрацьовують варіант створення відповідної електронної платформи щодо реєстрації громадян на вакцинацію, щоб це був єдиний портал, на якому ми будемо в змозі це зробити», - заявив він.

Водночас, за словами міністра, у зв’язку з тим, що не в усіх куточках України є доступ до Інтернету, МОЗ буде використовувати запис на вакцинацію телефоном через сімейних лікарів.

«Вчора мій заступник Віктор Ляшко з цією метою відвідував центр первинної медико-санітарної допомоги в Борисполі для того, щоб з’ясувати в якій спосіб ми це зможемо зробити, особливо в сільській місцевості, щоб кожен громадянин знав, що він попаде в перелік людей, які будуть вакцинуватись на різних етапах», - додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров