Експертка дала поради українцям щодо покращення імунітету.

Здоровий спосіб життя, правильна їжа, режим сну та позитивне мислення можуть покращити імунітет, що особливо важливо в умовах пандемії та сезонних респіраторних захворювань.

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Про це розповіла терапевтка, дієтологиня Ольга Безугла в ефірі каналу "Україна 24". Вона зазначила, що усіх цих заходів варто дотримуватись в комплексі.

"Якби можна було вигадати пігулку, вживаючи яку, ми могли б вплинути на наш імунітет – то все було б по-іншому. Але я б виділила зі свого боку те, що може вплинути на наш імунітет: наша прихильність до здорового способу життя, харчування, режим сну, режим фізичної активності, позитивне налаштування і ваші думки, які в цілому присутні в цьому стані, який зараз є. Тому це такий комплекс, в якому бажано виконувати низку позицій і більшість факторів", — сказала вона.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Андрій Василюк