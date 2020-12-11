Медик зазначив, що сама лише наявність маски не допоможе захистися від вірусу.

В умовах пандемії коронавірусу потрібно навчитися жити за новими правилами

Про це заявив інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що сама лише наявність маски не допоможе захистися від вірусу. Потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил.

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"Потрібно зрозуміти, що світ речей вже помер, зараз уже світ процесів. Купити маску й носити її десь у кишені чи на підборідді — це не спрацює. Зараз працює процес — захисту своїх дихальних шляхів, перебудови вентиляції, вологості, того, як ти харчуєшся, як ти спілкуєшся з людьми, тримаєш дистанцію тощо. Нам потрібно почати жити за правилами вже нового світу, і спілкуватися з друзями, і працювати треба по-іншому, проводити подорожі й так далі", — сказав він.

За словами експерта, неправильне носіння масок не допоможе вберегтися від хвороби.

"Ми купили предмети, але залишаємо багато прогалин. Вірус проникає через дрібні прогалини, і якщо маску десь не доносили та вдихнули повітря з вірусом, то ви захворієте", — сказав він.

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Автор: Андрій Василюк