В умовах пандемії коронавірусу потрібно навчитися жити за новими правилами
Про це заявив інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що сама лише наявність маски не допоможе захистися від вірусу. Потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил.
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"Потрібно зрозуміти, що світ речей вже помер, зараз уже світ процесів. Купити маску й носити її десь у кишені чи на підборідді — це не спрацює. Зараз працює процес — захисту своїх дихальних шляхів, перебудови вентиляції, вологості, того, як ти харчуєшся, як ти спілкуєшся з людьми, тримаєш дистанцію тощо. Нам потрібно почати жити за правилами вже нового світу, і спілкуватися з друзями, і працювати треба по-іншому, проводити подорожі й так далі", — сказав він.
За словами експерта, неправильне носіння масок не допоможе вберегтися від хвороби.
"Ми купили предмети, але залишаємо багато прогалин. Вірус проникає через дрібні прогалини, і якщо маску десь не доносили та вдихнули повітря з вірусом, то ви захворієте", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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