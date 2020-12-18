При зараженні коронавірусом перебіг хвороби часто млявий, пояснила лікар.

Симптоми COVID-19 і грипу схожі, але у грипу короткий інкубаційний період: людина, що заразився вранці, до вечора розуміє, що вона захворіла.

Про це в коментарі виданню "Факти" сказала завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко.

Читайте такожМедик пояснила, чи можна захворіти одночасно на коронавірус і грип

"Симптоми двох інфекцій схожі. Однак у грипу короткий інкубаційний період: людина, що заразився вранці, до вечора розуміє, що вона захворіла. Також для грипу характерний стрімкий розвиток хвороби по наростанню. А при зараженні коронавірусом перебіг часто млявий: температура сьогодні є, а завтра нормальна, потім знову підвищена. Пневмонія може бути чи ні. Можливо приєднання бактеріального ускладнення або поява діареї, за допомогою якої організм намагається позбутися від токсинів. Через інтоксикацію дуже страждає печінка, адже нестача кисню ускладнює обмінні процеси, підвищує вироблення токсинів", - пояснила медик.

За її словами, те, як людина перехворіє COVID-19, залежить від віку, реакції імунітету на кількість вірусу, що потрапив в організм, наявності хронічної патології.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк