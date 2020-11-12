Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди за симптомами і перебігом хвороби.

Попри те, що в Україні зараз пандемія коронавірусу, інші поширені осінні захворювання нікуди не поділися. Українці як і раніше хворіють на грип, застуду, ангіну та інші ГРВІ. Ці захворювання дуже схожі на ранній стадії. Однак у кожного з них є характерні симптоми, які допоможуть визначити захворювання.

Симптоми хвороб

Застуда. Ранок починається з першіння в горлі, нежиті, закладеного носа, підвищеної температури. До середини дня з'являється кашель, біль в горлі, нежить, головний біль. Наступного дня симптоми приблизно такі ж. За тиждень людина повністю одужує, з кожним днем їй стає все краще.

Читайте такожСимптоми коронавірусу: основні ознаки та перебіг хвороби COVID-19Грип. Погане самопочуття починається різко з самого ранку. Людина відчуває головні болі, кашель, ломота в тілі, втома, озноб. Температура дуже висока - близько 39 градусів. Хвороба протікає набагато важче застуди. До п'ятого-шостого дня людина відчуває поліпшення симптомів.

Коронавірус. Перші симптоми - сухий кашель, слабкість в тілі, біль в м'язах і кістках, температура вище 37 градусів. Може з'явитися почервоніння очей, світлочутливість, втрачається нюх і смак. Хвороба протікає середньо-важко, іноді виникає пневмонія.

Характерні риси коронавірусу

Деякі відмінні ознаки коронавірусу дозволяють відрізнити його від інших хвороб. Однак поставити діагноз без тесту не можна.

Втрата смаку і нюху . Втрата нюху - це дуже яскравий симптом коронавірусу, який рідко зустрічається при інших ГРВІ. Смак і нюх пропадають різко і повністю приблизно на 3 день захворювання, а повертаються в середньому через півтори-два тижні.

. Втрата нюху - це дуже яскравий симптом коронавірусу, який рідко зустрічається при інших ГРВІ. Смак і нюх пропадають різко і повністю приблизно на 3 день захворювання, а повертаються в середньому через півтори-два тижні. Хвилеподібний перебіг хвороби . При коронавірусі хвороба іноді протікає "хвилями": хворому стає краще на кілька днів, потім він знову відчуває погіршення симптомів, потім полегшення і так далі. При інших ГРВІ чітко виділяються стадії хвороби і одужання.

. При коронавірусі хвороба іноді протікає "хвилями": хворому стає краще на кілька днів, потім він знову відчуває погіршення симптомів, потім полегшення і так далі. При інших ГРВІ чітко виділяються стадії хвороби і одужання. Задишка . Хворі з коронавірусом можуть відчувати задишку навіть після легкого фізичного навантаження або невеликої прогулянки.

. Хворі з коронавірусом можуть відчувати задишку навіть після легкого фізичного навантаження або невеликої прогулянки. Нежить . При коронавірусі хворі рідко страждають від сопливості, а кашель у них зазвичай сухий.

. При коронавірусі хворі рідко страждають від сопливості, а кашель у них зазвичай сухий. Пневмонія. Пневмонія є найпоширенішим ускладненням коронавірусу і часто розвивається на 4-5 день захворювання. При цьому хворий може навіть не здогадуватися про пневмонію. Визначити її можна на КТ. При грипі ускладнення у вигляді запалення легенів розвивається при тяжкому перебігу захворювання. Середній час появи при грипі - через 9-10 днів.

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Автор: Катерина Пулатова