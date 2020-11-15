Лікарка порадила переглянути свій раціон харчування.

Українцям варто включати до свого раціону фрукти і овочі, аби саме з них отримувати вітаміни і мікроелементи. Це дозволить значно покращити імунітет.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла лікарка-дієтологиня Ольга Безугла. За її словами, варто також зменшити споживання цукру.

"Ми маємо в ідеалі отримувати всі вітаміни і мікроелементи з їжі. Питання до тих, хто нас дивиться - відсьогодні щось змінити у своєму житті, покласти на одну ложечку цукру менше до свого чаю, зменшити споживання солодощів, подивитися, скільки овочів і фруктів ми вживаємо. У нас є броколі, брюссельська капуста, кабачки, баклажани – вони багаті вітамінами. Але наша свідомість така, що ми швидше підемо в аптеку за пігулкою, ніж подивимося, що в нас є в раціоні. Перегляньте свій раціон, максимально скоротіть кількість перекусів, намагайтеся його збалансувати якісними нутрієнтами", - розповіла Безугла.

Вона зазначила, що пацієнти, які мають хронічні захворювання, важче переноситимуть і коронавірус.

"Від того, як зараз ми працюємо зі своїм здоров'ям і що ми здатні змінити, залежатиме багато чого", - додала дієтологиня.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні дані

В Україні 13 листопада зареєстровано 12 тис. 524 нових випадків COVID-19, що є новим антирекордом.

За весь час пандемії в Україні захворіли 525 тис. 176 особи, одужали - 238 тис. 811, померли - 9 тис. 508.

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Автор: Андрій Василюк