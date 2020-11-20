За його словами, в Україні є велика проблема з утилізацією одноразових масок та інших медичних відходів.

Для захисту від коронавірусу краще використовувати багаторазові маски

Як зазначив екс-нардеп України, колишній в.о. голови державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в ефірі каналу "Україна 24", багаторазові маски більш екологічні. За його словами, одноразові - розкладатися довго.

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"Відповідальні громадяни, які розуміють, що таке COVID-19, здатні забезпечити себе масками, це нескладно. Саморобні маски можна використовувати, і я б радив використовувати багаторазові маски, тому що одноразові дуже неекологічні. Вони будуть розкладатися довго, через сто років вони лежатимуть, якщо їх не переробити", — сказав він.

За словами Фірсова, в Україні є велика проблема з утилізацією одноразових масок та інших медичних відходів.

"Одне ліжко-місце генерує від 2 до 10 кг сміття. Це не тільки маски, це шприци, таблетки, те, що використовується, коли беруть кров, і так далі. Це все потрапляє в клас особливо небезпечного (сміття - ред.), воно може бути заражене коронавірусом, СНІДом, туберкульозом і т.ін. У чому полягає проблема — в їх утилізації. Вони генеруються тоннами, і їх ніхто не утилізує. Щотижня ми бачимо затримання СБУ, коли медустанова вивозить і викидає відходи просто неба. Це все знаходять і в посадках, і в інших місцях. У міністерстві екології потрібно терміново перевірити утилізаторів, у яких є ліцензії, і розробити план, тому що через півроку, через рік ми отримаємо тисячі нелегальних звалищ медичних відходів", — сказав він.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Андрій Василюк