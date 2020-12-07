Окремі рекомендації планується розробити для зимових курортів і різдвяних ярмарків.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін повідомив про можливі формати локдауну в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Ліга».

Читайте такожУ транспорті відбувається до 30% випадків зараження коронавірусом - Держспоживслужба

За словами Кузіна, найефективніший сценарій запровадження обмежень – припинення роботи всіх сфер, за винятком життєво необхідних: торгівля харчовими продуктами, охорона здоров’я, діяльність правоохоронці тощо.

«Коли ми проговорювали обмеження, виходили з того, що має бути призупинена робота шкіл, університетів, святкувань на кшталт новорічних ялинок, громадське харчування. Коли говоримо про харчові зони в ТРЦ, наприклад, там – високий ризик, бо важко в масці їсти», - зауважив Кузін.

У відповідь на запитання, якого саме локдауну очікувати українцям, в.о. гендиректора ЦГЗ сказав: «Проговорювалося кілька блоків. Це зупинка розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо. Зупинка навчальних закладів – школи, садки, університети. Далі – спортзали за виключенням занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо».

Також він зауважив, що стосовно громадського транспорту тривали жваві дискусії.

«Була ідея обмежити його роботу до 19:00. Але зупинилися на тому, що будь-яке обмеження громадського транспорту – важкий процес і може призвести до надмірного скупчення людей. Найвірогідніше, фінальне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але з суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження кількості людей в салоні», - додав він.

Кузін зазначив, що таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчих товарів, закладів харчування, які працюватимуть за доставкою чи за послугою "з собою". Салони краси чи перукарні працюватимуть лише за попереднім записом.

«Додаткові роз’яснення або точкові рекомендації планували розробити для зимових курортів. Розуміємо, що багато людей поїдуть на гірськолижні. Для них планували додаткові рекомендації, щоб вони працювали лише як готелі, без дискотек, святкувань, корпоративів тощо», - повідомив він.

Крім того, в.о. гендиректора ЦГЗ наголосив, що окремі рекомендації будуть розроблені для різдвяних ярмарків.

«Планувалося, що вони працюватимуть, як магазини, без харчування або з попередньо упакованою їжею і відстанню між точками продажу, щоб не було скупчення», - сказав він.

При цьому Кузін зауважив, що остаточні рекомендації будуть оприлюднені, коли Кабмін визначиться з форматом локдауну, тому точно сказати, чи будуть новорічні концерти на вулиці, поки він не може.

Чи буде в Україні новий локдаун?

4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ запропонує уряду запровадити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що уряд під час розробки посилених карантинних заходів врахує пропозиції міських голів та ОДА, а повний перелік узгоджених заходів буде оприлюднено 9 грудня.

Сьогодні, 7 грудня, в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Кузін заявив, що, згідно з розрахунками, пікові періоди захворюваності на COVID-19 припадуть на середину січня і триватимуть приблизно до середини лютого.

Минулої доби в Україні було зареєстровано 8 тис. 641 новий випадок COVID-19.

За весь час пандемії в країні виявлено 821 тис. 947 інфікованих коронавірусом, померли 13 тис. 733 особи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров