Українців мають попередити про запровадження локдауну заздалегідь.

Посилення карантину в Україні цього разу має супроводжуватись чіткими термінами та умовами, аби люди могли підготуватись.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Марина Бардіна. Вона зазначила, що для бізнесу, зокрема, це важливо, для того, аби розпланувати продажі.

Читайте такожСтепанов розповів, чи працюватиме транспорт в разі нового локдауну

"Повний карантин буде, але тут важливо розуміти, що станом на сьогодні ми вже потребуємо знати дату – від коли до коли, які обмеження вводяться, чи закривається міжміське сполучення чи ні. Тому що насправді, якщо подивитися на інші країни і на їхню підготовку – Словаччина, Грузія, Чехія – вони мають чіткі відповіді. Вони вже планують, як виглядатимуть різдвяні свята для людей. Люди можуть спланувати, бізнес може спланувати, коли і як їм організувати продажі, щоб не втратити так багато, як вони можуть втратити через неочікуваний локдаун", - зазначила Бардіна.

Депутатка нагадала, що Верховна Рада ухвалила постанову про попередження громадян про посилення карантину за 7 днів.

"Але я думаю, що у випадку локдауну це попередження має бути за 2-3 тижні до його початку, щоб люди могли спланувати свою поведінку на момент локдауну", - заявила вона.

Карантин вихідного дня в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк