Керівник ОП запевняє, що працюватиме в ізоляції, зокрема візьме участь у відеоконференції радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Адрій Єрмак заявляє, що в нього позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Про це керівник ОП повідомив у Facebook.

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"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - наголосив Єрмак.

Він додав, що цього тижня (УНІАН: 13 листопада - УНІАН) запланована відеозустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

"Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини", - заявив Єрмак.

При цьому керівник ОП закликав усіх не допускати недбалого ставлення до карантинних правил.

"Носіть маски, мийте руки. Чітко зберігайте дистанцію, зберігаючи спокій. Від цього залежить швидкість розповсюдження вірусу. Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - зазначив Єрмак.

Хвороба Зеленського: що відомо

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

Президент повідомив, що в нього позитивний результат тесту на коронавірус. Із симптомів - підвищена температура.

Президент пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.

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Автор: Віталій Саєнко