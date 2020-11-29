Нардеп запевнив, що система охорони здоров’я України наразі може витримати до 30 тисяч нових хворих.

Через те, що інкубаційний період у COVID-19 від 14 до 21 днів, жорсткий локдаун треба буде запроваджувати щонайменше на три тижні. Сигналом для посилення карантину може стати позначка в 20 тисяч нових хворих щодня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів нардеп від "Слуги народу", глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. При цьому він зазначив, що система охорони здоров’я України наразі може витримати до 30 тисяч нових хворих.

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"У зв’язку з тим, що інкубаційний період COVID-19 від 14 до 21 дня, то і запроваджувати (повний локдаун – ред.) треба мінімум на три тижні. І це досвід інших країн, що вагомий результат є за три тижні. Наша система охорони здоров’я на сьогодні може витримати до 30 тисяч (нових хворих за добу – ред.). Тому, я думаю, що якщо ми вийдемо на цифру 20 тисяч і більше, то, скоріше за все, треба буде запроваджувати локдаун", - заявив нардеп.

Водночас, Радуцький зазначив, що уряд, згідно з нещодавно прийнятою постановою Верховної Ради, має за 7 днів попередити українців, а також розробити компенсаторні заходи для людей і бізнесу.

"Який має бути локдаун? На мою думку, із зупинкою транспорту. Якщо ми закриваємо бізнес, школи, і при цьому працює громадський транспорт – метро, потяги – то я не бачу від цього великого результату. Якщо повний локдаун – то і треба робити повний", - вважає він.

На запитання, на який показник орієнтуватися для виходу з локдауну, "слуга народу" відповів:

"Якщо 15 тисяч хворих на день і кількість одужалих буде збільшуватися – відсоток одужалих над відсотком захворілих – і буде плато, не буде росту протягом тижня і при тому буде зниження, то це привід для послаблення карантину".

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Автор: Андрій Василюк