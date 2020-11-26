Текст документу нині на сайті парламенту відсутній.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

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Як зазначається на сайті парламенту, відповідний законопроект зареєстрований сьогодні, 26 листопада.

Тексту цього документу на сайті Ради нині немає.

Підтримка бізнесу під час посилення карантину

24 листопада, Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом буде поданий законопроект, який передбачатиме виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також глава держави анонсував компенсації за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників для підприємств, робота яких припиняється через карантинні обмеження.

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Автор: Костянтин Гончаров