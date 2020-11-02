Станом на 2 листопада у стаціонарах Києва лікуються 1 990 хворих, з них 504 перебувають у тяжкому стані.

Столичні медичні заклади, підготовлені для прийому хворих на COVID-19, заповнені майже на 73%.

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Як передає кореспондент УНІАН, такі дані під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

«Місто підготувало вже понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус. Сьогодні вони заповнені майже на 73%», - сказала вона.

За інформацією Зінов’євої, у стаціонарах на сьогодні лікуються 1 990 хворих на COVID-19, із них 39 дітей.

«У тяжкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ - 22 хворих. Іще 401 пацієнт - у лікарнях із підозрою на коронавірус», - повідомила речниця Київського міського голови.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька