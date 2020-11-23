Глава держави повертається до роботи у звичайному режимі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і приступив до роботи у звичайному режимі.

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Про це глава держави повідомив у Facebook.

«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус…Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі», - зазначив він.

Президент наголосив, що усі мають розуміти нові ризики і максимально себе берегти.

«Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію», - зауважив Зеленський.

У своєму відеозверненні президент підкреслив, що в нього настрій бадьорий, температура – 36,6.

«Сам я позитивний, тому що тест (на COVID-19 – УНІАН) негативний... Всім друзям, всім українцям за підтримку – велике дякую. Всім опонентам – не дочекаєтесь», - резюмував він.

Зеленський додав, що вже перебуває на Банковій в Офісі президента і працює.

Коронавірус у Зеленського

9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

В той же день керівник його Офісу Андрій Єрмак також заявив, що інфікувався коронавірусом. 23 листопада Єрмак повідомив, що одужав після COVID-19.

Дружина Зеленського Олена та його семирічний син Кирило перехворіли на коронавірус ще влітку.

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Автор: Костянтин Гончаров