Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і приступив до роботи у звичайному режимі.
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Про це глава держави повідомив у Facebook.
«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус…Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі», - зазначив він.
Президент наголосив, що усі мають розуміти нові ризики і максимально себе берегти.
«Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію», - зауважив Зеленський.
У своєму відеозверненні президент підкреслив, що в нього настрій бадьорий, температура – 36,6.
«Сам я позитивний, тому що тест (на COVID-19 – УНІАН) негативний... Всім друзям, всім українцям за підтримку – велике дякую. Всім опонентам – не дочекаєтесь», - резюмував він.
Зеленський додав, що вже перебуває на Банковій в Офісі президента і працює.
Коронавірус у Зеленського
- 9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.
- В той же день керівник його Офісу Андрій Єрмак також заявив, що інфікувався коронавірусом. 23 листопада Єрмак повідомив, що одужав після COVID-19.
- Дружина Зеленського Олена та його семирічний син Кирило перехворіли на коронавірус ще влітку.
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