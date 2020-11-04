Російська окупаційна влада не може захистити життя та здоров'я кримчан в умовах пандемії коронавірусу.

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що епідемічна ситуація на окупованому Росією півострові близька до катастрофічної.

Як ідеться в повідомленні Представництва президента на сторінці у Facebook, про це Кориневич сказав під час дискусії, присвяченій обговоренню ситуації з дотриманням прав людини на території тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополя.

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«Ситуація з пандемією COVID-19 близька до катастрофічної в тимчасово окупованому Криму, а російська окупаційна влада не в змозі захистити життя та здоров'я кримчан», - зазначив він.

За словами Кориневича, у лікарнях в Криму недостатньо місць і ліжок, лікарні та лікарі відмовляються від госпіталізацій, хворих переводять з лікарень у санаторії, де вони залишаються без медичної допомоги.

«Немає можливості пройти тест на COVID добровільно, людям іноді потрібна чекати більше 24 годин, поки приїде машина швидкої допомоги, в аптеках немає основних препаратів, статистика ситуації з COVID в Криму спотворюється російською окупаційною владою, немає об'єктивної інформації для цивільного населення про ризики, пов'язані з COVID-19, також відсутній контроль за використанням засобів індивідуального захисту та обладнання в громадських місцях та місцях, де багатолюдно», - заявив він.

Коронавірус у Криму: що відомо

За даними окупаційної влади, з початку пандемії в Криму та Севастополі зареєстровано понад 12,8 тис. випадків COVID-19, померли 234 осіб.

Правозахисники вважають, що окупаційна влада півострова навмисно приховує дані про кількість смертей від COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров