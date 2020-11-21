Лікар вважає, що локдаун в Україні потрібно запроваджувати негайно.

Запровадження повного локдауну в Україні - необхідність. Лише таким чином можна хоч трохи знизити стрімке зростання захворюваності COVID - 19 і важких випадків в країні, який спостерігається зараз.

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"Щільна комунікація населення призводить до зростання захворюваності. В результаті ми маємо зростання важких випадків. В результаті (я бачу по своєму госпіталю) – зростання "тяжких" випадків, неминуче зростає летальність", – сказав головлікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що всього за кілька останніх тижнів до нього в лікарню потрапило в рази більше пацієнтів з ускладненими формами. На сьогодні у шпиталі перебуває 30 "важких" хворих, які потребують кисневої терапії.

За словами Сака, щоб "збити" зростання інфекції – потрібно розірвати ланцюжок передачі вірусу. І в цій ситуації тотальний локдаун і обмежувальні заходи найбільш дієві і прості методи.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз зі мною як з лікарем вступить у дискусію... Але якщо ми говоримо про життя людей, то дійсно потрібно застосовувати більш рішучі та жорсткі заходи", – заявив лікар і додав, що на місці влади вводив би повний локдаун в Україні ще два тижні тому "не чекаючи 15 тисяч нових хворих у добу".

А ось так званий карантин вихідного дня, який діє в нашій країні зараз, лікар навіть карантином не вважає...

"Це навіть не карантин... Без локдауну ми не впораємося", – резюмував фахівець.

Нагадаємо, що у президента Володимира Зеленського ситуацію з коронавірусом в Україні назвали критичною.

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Автор: УНІАН