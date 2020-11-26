Він наголосив, що здатність медичної системи надавати медичну допомогу є єдиним фактором, на який орієнтується уряд у питання карантину.

Підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок в лікарнях на понад 75%, що означатиме загрозу колапсу медичної системи.

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Про це сказав голова МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". Він наголосив, що здатність медичної системи надавати медичну допомогу є єдиним фактором, на який орієнтується уряд у питання карантину.

"Ми орієнтуємося на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. В деяких регіонах понад 60% — Чернігівська область та інші. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас зараз немає", — сказав він.

Міністр розповів, за яких показників медична система не витримає епідемії.

"Загроза колапсу медичної системи може бути, якщо буде понад 75% заповнених ліжок. І такі речі ми можемо побачити, якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25-30 тис. хворих на добу. В такому випадку це буде загроза колапсу медичної системи", — сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.

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Автор: Андрій Василюк