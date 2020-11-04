За словами голови Держспоживслужби столиці, ситуація із захворюваністю у місті погіршується.

Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину, але може незабаром потрапити до "червоної", оскільки ситуація із захворюваністю в місті погіршується.

Читайте також"Далі буде ще більше": Рубан про захворюваність COVID - 19 в КиєвіПро це розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає РБК-Україна.

"Залишиться Київ ще в "помаранчевій" (зоні), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом до "червоної" зони, а зростання (захворюваності) буде продовжуватися, це природно", - зазначив він.

Коронавірус у Києві: статистика

З початку пандемії в столиці зафіксували 40 390 випадків захворювання.

Померли від ускладнень хвороби 816 осіб.

За останню добу виявили 856 нових хворих COVID-19.

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Автор: УНІАН