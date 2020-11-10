Пробувати анальний секс варто, якщо ви хочете цього і готові до експериментів.

Анальний секс люди практикують, тому що анус повний нервових закінчень і може бути дуже чутливим. Для деяких це ерогенна зона, яка приносить задоволення, якщо стимулювати її пальцями, язиком, пенісом або секс‑іграшками. А ще анальний отвір дуже вузький, тому забезпечує приємний тиск на член партнера.

З таким видом сексу пов'язано багато міфів і страхів. Але якщо добре підготуватися і пам'ятати про безпеку, нічого поганого не трапиться. Ця практика додасть різноманітності у ваше сексуальне життя, пише Lifehacker.

Як підготуватися до першого анального сексу

1. Поговоріть з партнером

По-перше, слід переконатися, що обоє готові до цього. По-друге, якщо у вас є якісь переживання, їх краще озвучити. Тоді вони вже не будуть здаватися такими страшними. По-третє, запитайте, що подобається партнеру, і розкажіть йому про свої переваги. Чи приємно вам, коли вас пестять язиком і пальцями, які зони на вашому тілі особливо чутливі, які пози ви любите. Так ви заодно позначите межі дозволеного. Під час розмови ви можете відчувати себе ніяково. Але вона абсолютно необхідна, щоб упевнитися, що ви з партнером розумієте один одного.

2. Розслабтеся морально і фізично

Анальним сексом варто займатися, якщо ви дійсно цього хочете. В іншому випадку ви навряд чи отримаєте задоволення. Через страх або недовіру до партнера ви не зможете розслабитися. М'язи, що оточують анус, будуть напружені, що призведе до болісного і важкого проникнення.

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Тому постарайтеся налаштуватися на романтичний лад. Не бійтеся осоромитися або зробити щось неправильно. Перед побаченням прийміть гарячу ванну з піною, запаліть свічки, включіть улюблену музику. Загалом, створіть приємну атмосферу.

3. Подбайте про безпеку

Під час анального сексу потрібно використовувати презерватив. На жаль, про це багато хто забуває, тому що сприймають засоби контрацепції як захист від вагітності і тільки.

Через анальний секс, як і через вагінальний, можна підхопити ІПСШ, в тому числі ВІЛ. До того ж анус сповнений бактерій. Навіть якщо обидва партнери абсолютно здорові, вони можуть заразитися інфекцією після незахищеного проникнення. Тому тримайте презервативи під рукою. Їх знадобиться кілька, якщо після анального сексу збираєтеся зайнятися вагінальним або оральним.

Не можна в одному і тому ж презервативі входити в анус, а потім у піхву або рот. Це правило відноситься не тільки до пеніса, але і до секс-іграшок.

4. Запасіться лубрикантами

На відміну від піхви, анус не виділяє природне мастило. Тому обов'язково потрібно користуватися лубрикантом, інакше можна травмувати стінки отвору - задоволення в цьому мало.

Мастило повинна бути: на водній основі. Воно не пошкоджує латексні презервативи. Без анестетика і охолоджуючого ефекту. Інакше ви можете отримати мікротріщину або розрив і навіть не помітити цього. Спеціально призначеної для сексу. Ніякого масла, вазеліну, крему, гелю для душу та ін. Ці речі не підходять в якості лубриканта, вони можуть занести бактерії або пошкодити слизову.

5. Сходіть в туалет і прийміть душ

Це обов'язково. Страх забруднитися під час анального сексу турбує багатьох. Щоб цього не сталося, потрібно спорожнити кишечник і хоча б пару годин до сексу не їсти. Потім вимити зовні промежину і анус з гелем для душу або милом для інтимної гігієни. Постарайтеся, щоб засіб не потрапив всередину: він може викликати подразнення слизової. Зазвичай цих процедур достатньо. А ось клізму краще відкласти: без медичних показань використовувати її не варто. Згодом це може викликати звикання і проблеми з самостійним випорожненням. Максимум спробуйте анальний душ: він вміщує менше рідини, ніж клізма, і неглибоко очищає пряму кишку.

6. Спробуйте поодинці

Перший досвід можна отримати без партнера. Так навіть краще: за допомогою пальців, секс-іграшок і мастила ви поступово підготуєте анус, а заодно зрозумієте, чи дійсно вам це подобається.

7. Розігрійтеся

Тривалі прелюдії і ласки — те, що потрібно перед анальним сексом. Вони допомагають збудитися і розслабити м'язи. Щоб підготуватися до проникнення, спробуйте спочатку риммінг - оральну стимуляцію ануса. Але не забувайте про захист: купіть латексні серветки для орального сексу, вони допоможуть запобігти можливій передачі інфекції. До речі, серветки можна замінити і звичайним презервативом: просто розріжте його і використовуйте плівку. Після ріммінгу в справу йдуть пальці. Вводити потрібно повільно, круговими рухами, поступово готуючи анус.

Потім можна скористатися секс-іграшками. Наприклад, силіконовими намистами.

8. Пам'ятайте, що в будь-який момент можете зупинитися

Якщо вам боляче, не терпіть, а попросіть партнера припинити. Не бійтеся образити його або засмутити. Тут мова йде не просто про задоволення, а про здоров'я.

Які пози підійдуть для анального сексу

Для першого досвіду використовуйте стару добру класику, наприклад позу наїзниці або доггі-стайл.

Що робити після анального сексу

Прийміть душ, щоб освіжитися, видалити мастило і бактерії.

Якщо використовували анальні іграшки, обов'язково вимийте їх з милом і протріть дезінфікуючим засобом. Наприклад, хлоргексидином.

Якщо вам не сподобалося, чесно скажіть партнеру. Можливо, варто поміняти позу, рухатися по-іншому або входити не так глибоко. Якщо ж ці маніпуляції не допоможуть, значить, анальний секс вам не підходить. У цьому немає нічого страшного. Переваги у всіх різні, що абсолютно нормально.

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Автор: УНІАН