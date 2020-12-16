Іноді дівчата сподіваються, що хтось інший допоможе їм краще пізнати своє тіло.

Все є дівчата, які з різних причин бояться або соромляться мастурбувати.

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Ефективніше будь-яких секс-тренінгів

Іноді дівчата сподіваються, що хтось інший допоможе їм краще пізнати своє тіло і навчитися керувати ним в ліжку. Тренінги дадуть хорошу теорію, що потрібно для того, щоб бути задоволеною і отримувати оргазм. Але без "домашньої роботи" і самопізнання не обійтися. Тому перш, ніж взагалі записуватися до коуча, який обіцяє навчити мистецтво любові, спробуй навчитися йому самостійно за допомогою мастурбації. Можеш це робити пальцями або купити вібратор. Головне-регулярність і бажання пізнавати себе.

Покращує жіноче здоров'я

По-перше, Мастурбація зменшує болі при менструації. Зазвичай в ці дні тобі не дуже хочеться близькості з хлопцем, зате, ти будеш не проти усамітнитися і доставити собі задоволення самостійно. А ендорфіни (гормони радості), які викидаються в організм під час оргазму, посприяють зменшенню болю. По-друге, мастурбація тонізує м'язи тазового дна і покращує лібідо. По-третє, самозадоволення запобігає інфекції шийки матки.

Підвищує самооцінку і розкріпачує

Коли ти вмієш доставити собі задоволення і знаєш, як це зробити, весь світ здається трохи світлішим і приємнішим, а ти в ньому відчуваєш себе більш впевненою. Адже ця навичка допомагає невимушено фліртувати з хлопцями, вибирати тільки те, що подобається, і відчувати всі смаки життя.

Позбавляє безсоння і стресу

Тотальне розслаблення і насолода — головні спонсори гарного настрою. І він дійсно може бути таким, якщо по поверненню додому після важкого дня ти не просто почнеш гортати соцмережі, а відкриєш хороше порно або помастурбуєш під релакс-музику. В результаті в головному мозку виробляться нейромедіатори, які піднімуть настрій, зменшать рівень кортизолу (гормону стресу) і допоможуть легше заснути.

Підвищує ймовірність отримати множинний оргазм

Легенди про кілька оргазмів за одну ніч, які так люблять подруги, можуть стати реальністю в твоєму ліжку. Але якщо вміння отримувати один оргазм, умовно кажучи, закладено природою, то мультиоргазм доведеться тренувати, як м'язи на фітнесі. Особливо рекомендуємо для цього використовувати вібратори і пульсатори. З їхньою допомогою ти знайдеш всі ерогенні зони, а потім зможеш поділитися цією інформацією з партнером, щоб зробити ваш секс більш цікавим і приємним.

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Автор: УНІАН