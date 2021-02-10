Займатися сексом можна не тільки в ліжку. Є безліч інших місць, які допоможуть урізноманітнити інтимне життя.
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Незвичайне місце для занять сексом сприяє виробленню нових відчуттів і нових нейронних зв'язків, а це додає у відносини партнерів більше пристрасті. Пропонуємо розібратися, які місця не підходять для занять коханням і чому необхідно пробувати секс в новому місці, йдеться в подкасті НВ.
Перш ніж відправитися на пошуки, варто дізнатися про місця, які можуть бути небезпечними для сексу:
- Парк або ліс. Тут потрібно зберігати максимальну обережність, тому що можна просто не помітити і наступити на величезний мурашник.
- Секс у воді. Лікарі не рекомендують вибирати воду для інтимної близькості, оскільки це може негативно відбитися на здоров'ї. Не варто забувати, що у воді живе багато інших організмів і про гігієну тут не може бути й мови.
- Секс на пляжі є небезпечним, тому що пісок може легко потрапити в рот, вуха, очі та інші частини тіла. Інтим в такому місці теж не можна назвати гігієнічним.
- Секс в повітрі хоч і може бути романтичним, але місця в туалеті літака дуже мало.
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