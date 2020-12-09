Якщо звична модифікація доггі партнерів вже не дивує, можна спробувати вдосконалити її.

Не секрет, що чоловіки обожнюють позу доггі-стайл, і на те є кілька причин: по-перше, вона дає максимально глибоке проникнення і швидкий оргазм, по-друге, дозволяє помилуватися попою партнерки, по-третє, пробуджує пристрасні «тварини» інстинкти.

Читайте такожЕксперт назвала оптимальну кількість сексу та шляхи вирішення проблем в інтимному життіЯкщо звична модифікація доггі партнерів вже не дивує, можна спробувати вдосконалити її за допомогою п'яти гарячих способів, пише видання cosmo.com.ua.

Задній хід

Почни в позі перевернутої наїзниці, тобто сидячи верхи на партнері, спиною до його обличчя. Направ його пеніс в себе і почни рухатися, а коли ви обидва досить збудитеся, запропонуй йому попестити твій анус добре змазаним пальцем або невеликим вібратором. Подвійна стимуляція подарує яскравий оргазм.

Стоп-сигнал

Якщо часу для неквапливого і романтичного сексу немає або просто не хочеться йти в спальню, нахилися біля спинки дивана і підстав бойфренду попу. Цей очевидний сигнал дасть хлопцю зелене світло, він відразу зрозуміє, на що ти натякаєш. Елемент несподіванки зробить навіть таку звичну позу, як доггі-стайл стоячи, дуже збудливою і еротичною.

Гаряче, ще гарячіше!

Усади його в крісло і влаштуй невеликий імпровізований стриптиз, повернувшись спиною до його обличчя. Трись об нього попою, дражни, дозволяй чіпати твою попу і навіть цілувати, але не давай проникати в тебе до того моменту, коли ви обидва вже не зможете терпіти.

Погана дівчинка

Якщо хочеш додати в секс-репертуар шльопки, це положення підійде ідеально. Встань в колінно-ліктьову позу, а він нехай влаштується ззаду. Запропонуй йому зробити кілька фрикцій, після чого чергувати їх з декількома легкими шльопками – для вашого обопільного задоволення. Якщо і він і ти ввійдете в смак, шльопки можуть ставати сильнішими, але не забудь домовитися з хлопцем про стоп-слово, яке буде означати, що тобі вже не приємно, а боляче. Гучні стогони вітаються.

Для початківців

Якщо ви давно хотіли спробувати анальний секс, але не знали, з чого почати, ось вам зручна і ніжна поза: ложки. Ти лягаєш на бік, він - ззаду. Попроси його нанести лубрикант на свій палець і почати пестити ним твій анус. Після, якщо тобі сподобається, нанеси лубрикант на сідниці і між ними, а також на його пеніс. Нехай він водить ним по твоїй попі, навколо ануса до тих пір, поки ти повністю не розслабишся і не попросиш його увійти всередину. Починайте дуже повільно - нехай він введе тільки головку і рухається максимально ніжно.

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Автор: УНІАН