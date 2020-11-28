Розповідаємо вам кілька масажних технік, про правильні послідовності дій та інші нюанси, які зроблять процес максимально приємним.

Еротичний масаж - це не просто дотики до тіла партнера з метою його збудження. Це ціла наука релаксу і задоволення, ази якої ти легко освоїш, використовуючи наші поради.

Приготуй все необхідне заздалегідь

Масажні масла і свічки, бамбукові палички та інші необхідні атрибути повинні бути під рукою, пише Cosmo. Інакше тобі доведеться весь час мотатися по кімнаті в пошуку інвентарю. Також можеш під час масажу використовувати натуральні ефірні масла, наприклад, пачулі, іланг-ілангу або кориці. Тільки уточни, чи немає у чоловіка на них алергії.

Нагрій приміщення і руки

Будь-який масаж неприпустимо робити в прохолодному приміщенні. Інакше, швидше за все, партнер замерзне і може навіть захворіти. Тому в тій кімнаті, де ти плануєш робити масаж, має бути досить тепло. Але не жарко, інакше ви удвох будете спливати потом, і романтика накриється.

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Твої руки також повинні бути теплими, щоб максимально розслабити чоловіка.

Не плутай еротичний масаж з лікувальним

Розминати, активно масажувати плечі і тиснути повинен виключно фахівець. І виключно під час лікувального масажу. Еротичний же передбачає, що рухи будуть максимально ніжними, легкими і пристрасними.

Стимулюй ерогенні зони по всьому тілу

Навіть якщо ти не розумієш, де ерогенні зони у хлопця, старайся впливати на все. Особливо приділи увагу голові, вухам, шиї, долонях, стопам, пальцям, стегнам, сідницям і спині. Можна також погладжувати груди і живіт.

Підтримуй тілесний контакт

Під час будь-якого масажу, який виконується правильно, майстер не повинен відривати руки від клієнта. Під час еротичного теж. Тому дуже рекомендуємо робити масаж, сівши чоловікові на сідниці. Тоді, навіть якщо потрібно відірвати обидві руки, ти все одно продовжуєш тілесно контактувати з хлопцем. А ще не забувай про масаж грудьми. Чоловіки його обожнюють!

Використовуй секс-гаджети

Тільки невеликі і не гучні. Найкраще підходять для масажу Вібратори. Також можна використовувати Анальні пробки. До речі, добре, якщо вони будуть металевими або скляними. Проводячи цими матеріалами по тілу хлопця, ти повільно і впевнено наближаєш його до оргазму.

Не чіпай пеніс

Принаймні на початку. Дотики до пеніса або мінет можуть стати приємним завершенням еротичного масажу, його кульмінацією. Але якщо ти хоча б натякнеш на них на початку процесу, чоловік присвятить їм всі свої думки і не зможе повністю релакснути.

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Автор: УНІАН