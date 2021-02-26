Якщо ти з тих дівчат, які щопонеділка обіцяють собі харчуватися здоровою їжею і більше тренуватися, то є тобто більш вдалий варіант – займайся сексом.

Весна вже настане через кілька днів. Якраз час подумати про фігуру. Якщо ти з тих дівчат, які щопонеділка обіцяють собі харчуватися здоровою їжею і більше тренуватися, то у нас є більш приємний варіант – займайся сексом, більше, частіше і з повною самовіддачею.

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Зверни увагу на наступні пози - вони подарують тобі не тільки оргазм, але ще і суперсексуальне тіло, пише Cosmo.

Собака мордою вниз

Почни з положення, в якому ти зазвичай віджимаєшся від підлоги, щоб правильно розташувати долоні і стопи. Потім підніми таз вгору, як в позі "собака мордою вниз" з йоги. Спину тримай рівно, важливо, щоб вона утворила з руками одну лінію. Можеш зрушувати або розставляти ноги ширше, коли він буде входити ззаду – це дозволить змінити глибину проникнення.

Результат: зміцнює м'язи рук і спини

Міст, який стогне

По суті, ця поза не така вже й складна, зате дуже корисна для того, щоб підкачати прес і сідниці. Отже, ляж на спину, ноги зігни в колінах, відстань між ступнями має бути 15-20 сантиметрів. Розведи ноги і підніми таз вгору, дозволивши йому розташуватися між ними. Пробуй стискати і розводити ноги, щоб подарувати і йому і собі додаткові відчуття, а також виконуй вправи Кегеля для феєричного оргазму.

Результат: Зміцнює поперек, сідниці і стегна.

50 відтінків віньяса

Якщо ти досі не стала прихильницею йоги, ця поза змусить тебе подивитися на давнє вчення зовсім по-новому: ти лежиш на спині, розвівши ноги в «метелика». Він лягає зверху і з'єднує твої зап'ястя над головою.

Результат: гнучкі м'язи ніг, хороша розтяжка.

Гаряча берізка

Ця поза бадьорить не гірше подвійного еспресо, не кажучи вже про те, що допомагає зняти напругу з шийного відділу хребта і оновити організм в цілому. Ти лягаєш на спину, закидаєш ноги за голову, як в берізці, а він розташовується навпроти, впираючись колінами в твої плечі. Потім ти обвиваєш своїми стегнами його ноги, підсуваючи свій таз якомога ближче до його тазу і дозволяєш йому увійти в тебе таким чином. Не соромся згинати коліна, щоб зробити позу ще більш «тваринною». Врахуй, що в такому положенні твоя шия особливо вразлива, а це означає, що його рухи повинні бути максимально ніжними і плавними.

Результат: здорова спина і шия, зняття напруги.

Блискавка

Ще одна варіація на тему постільної йоги: хлопець сідає навпочіпки з підігнутими під себе ногами і спирається на витягнуті за спину руки. Ти розташовуєшся зверху, як в позі наїзниці і починаєш солодку стрибку. Якщо втомишся, змістися нижче, нанеси трохи лубриканта на свої груди, розмісти його пеніс в улоговинці і попестити його таким чином.

Результат: зміцнює ікри і чотириголовий м'яз стегна.

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Автор: УНІАН