Секс - це не просто фізичний акт з невеликою прелюдією, проникненням і оргазмом.

Коли секс влаштовує обох партнерів, відносини стають кращими. А якщо в ліжку є проблеми, це часто зачіпає і інші сфери життя.

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Чому так відбувається - і з чого складається дійсно хороший секс, з'ясувало видання cosmo.

Далеко не всі правильно розуміють суть сексуальних відносин. Секс - це не просто фізичний акт з невеликою прелюдією, проникненням і оргазмом. Це багатовимірний досвід, який зачіпає тіла, почуття і мозок обох партнерів. Це спосіб взаємодії двох партнерів, канал обміну фантазіями і засіб вираження потаємних бажань. Іншими словами, фізична, емоційна і чуттєва складові сексу об'єднуються, щоб створити досвід, важливий для відносин. І коли сексуальне життя пари стає гіршим, вони втрачають не тільки спосіб фізичної взаємодії, а набагато більше.

Ще один момент: секс складається не тільки (і не стільки) з проникнення, і важливо використовувати всі потрібні елементи, щоб зміцнити інтимний зв'язок.

1. Ласкаві дотики

Можна спокійно жити без фізичного статевого акту, але без дотиків партнера багато хто стає агресивними, замкнутими і навіть можуть зануритися в депресію. Саме тому найтепліші відносини зазвичай у тих, хто ніжно ставиться один до одного і тісно контактує кожен день. Масаж, тримання за руку, поцілунки, погладжування по волоссю — будь-які типи дотиків хороші для зміцнення зв'язку між партнерами. Зверни увагу на те, як він відгукується на твої дотики і поцілунки. Ці моменти можуть бути такими ж пристрасними, як сам секс, і вони демонструють безумовну любов і прийняття.

2. Сексуальне бажання

Людям подобається бути бажаними для своїх партнерів. Це спонукає їх на пригоди в ліжку, втілення сміливих фантазій і бажання зробити все так, щоб партнеру сподобалося.

Але бажання - не те, що можна викликати помахом руки. Важливо розуміти, що найкраще працює саме в твоєму випадку. Наприклад, тобі хочеться сексу після душу або напруженого робочого дня? Розкажи про це партнеру і визнач, в яких моментах ви збігаєтеся.

3. Глибоке задоволення

Сексуальна сумісність сама по собі означає не так вже й багато: потрібно розуміти, що ви обидва можете зробити, щоб зміцнити інтимний зв'язок. Думай про секс не тільки як про акт, але і як про мову, у вивченні якої можна нескінченно вдосконалюватися.

Це може вимагати часу, тому що говорити про секс складно, якщо нас з дитинства вчили мовчати. Розкажи партнеру, що тобі подобається в ліжку (наприклад: «я люблю, коли ти зверху, тому що бачу твоє задоволення» або «називай мене по імені, це приносить мені радість»). Коли ти вимовляєш свої бажання, справжні емоційні потреби виходять з тіні і стають видимими. І ви обидва можете задовольняти їх, отримуючи від цього задоволення.

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Автор: Іван Бойко