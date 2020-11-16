Де КОК найпопулярніші та які мають неочевидні переваги. Які саме - читайте далі.

Першу контрацептивну таблетку винайшли у 1960 році. Тоді це дозволило свідомо ухвалювати рішення щодо оптимального часу народження дітей. Наразі велика кількість жінок використовують комбіновані оральні контрацептиви (КОК) як для запобігання незапланованої вагітності, так і з некотрацептивних причин.

Пропонуємо вам п'ять фактів щодо комбінованих оральних контрацептивів.

Контрацептивні таблетки – найбільш використовуваний метод гормональної контрацепції у світі

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) – найбільш широко використовуваний метод гормональної контрацепції у світі. За статистикою, їх використовують понад 100 мільйонів жінок у світі для захисту від небажаної вагітності, пише Thе Village Україна.

Найвищий показник в Азії – там 47 мільйонів жінок використовують оральні контрацептиви, далі Європа – 22 мільйони. У Латинській Америці та країнах Карибського басейну цим методом контрацепції користуються 15 мільйонів жінок, в Африці – 12 мільйонів, а в Північній Америці – 7 мільйонів.

КОК мають низку неконтрацептивних переваг

Окрім надійного захисту від незапланованої вагітності, КОК мають ряд доведених неконтрацептивних переваг. Вони зменшують рясну менструальну крововтрату та біль під час місячних, нормалізують психоемоційний стан перед менструацією та покращують стан шкіри у жінок з акне.

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Згідно з результатами американського дослідження, 58% жінок використовують цей метод не лише для запобігання вагітності, а й для додаткових неконтрацептивних ефектів. Серед них:

• 31% – для зменшення болю під час менструацій;

• 28% – для регуляції менструального циклу;

• 14% – для лікування акне.

Сучасні дослідження не підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між прийманням КОК і збільшенням маси тіла

Міф щодо збільшення маси тіла при прийманні КОК пов’язаний із застосуванням перших недосконалих високодозованих оральних контрацептивів в минулому. Коливання маси тіла залежить від багатьох факторів, у тому числі від зміни характеру харчування, фізичного навантаження, захворювань, психологічних факторів, стилю життя, гормонального балансу та інших. Крім того, маса тіла збільшується з віком незалежно від застосування будь-якого метода контрацепції.

При прийманні сучасних низькодозованих оральних контрацептивів допустимим є коливання маси тіла на 0,5–2 кілограми. Жіночий гормон естроген, що є у складі КОК, сприяє незначній затримці рідини в організмі. Тож маса тіла у деяких жінок може тимчасово змінюватися через затримку рідини, а не через збільшення жирового шару. Однак деякі сучасні КОК містять компонент, який сприяє виведенню надлишкової рідини, та можуть сприяти зменшенню ваги.

У разі сильних коливань маси тіла протягом перших місяців приймання КОК, повідомте про це свого лікаря з метою своєчасного визначення причини.

КОК не викликають ріст волосся на тілі й обличчі

Цей міф, так само як і попередній, виник ще на етапі появи перших оральних контрацептивів. Вони містили високі дози недосконалих гормонів, що викликало в деяких жінок ріст волосся на обличчі й тілі. І хоча гормони, що входять до складу сучасних КОК, суттєво вдосконалили, цей міф усе ще лякає деяких жінок.

Звісно, стан шкіри залежить від гормонального фону або чутливості до чоловічих гормонів, які виробляє жіночий організм у невеликій кількості. Поява акне, сальність шкіри, випадання волосся на голові чи навпаки його посилений ріст на обличчі та тілі можуть сигналізувати про наявність проблеми. Сучасні оральні контрацептиви не лише захищають від незапланованої вагітності, а й допомагають покращити стан шкіри та волосся. Лікар-гінеколог допоможе підібрати КОК у кожному індивідуальному випадку.

Після припинення приймання КОК здатність до зачаття відновлюється

Планувати вагітність – нормально, тому важливо, щоб контрацептив не мав негативного впливу на здатність до зачаття після припинення його використання. Згідно з результатами дослідження, проведеного у різних країнах Європи, 21% жінок вагітніють через 1 місяць після припинення приймання КОК, 47% – через 3 місяці, а 79% – протягом року. Тобто ці показники зіставні з настанням вагітності в більшості жінок, які не використовували гормональні контрацептиви.

Варто також звернути увагу, що після припинення приймання КОК часто настає «ефект відміни»: яєчники починають працювати в посиленому режимі. Це підвищує ймовірність вагітності в перші місяці після відміни. Тому якщо ви вирішили зробити перерву й не вживати таблетки, проте вагітніти не планує – не забувайте про застосування інших методів контрацепції.

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Автор: УНІАН