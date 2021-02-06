Оргазмні відчуття сприяють викиду ендорфінів, які мають заспокійливий ефект, але можуть спровокувати пологи, стверджують експерти.

Під час вагітності тіло жінки зазнає суттєвих змін. Зміна гормонального фону сприяє підвищеному сексуальному бажанню. Посилюється приплив крові до статевих органів, що робить їх набагато більш чутливими ніж до вагітності, і мастурбація доставляє більш яскраві відчуття, ніж коли-небудь. Але чи можна займатися самозадоволенням майбутнім мамам.

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Результати дослідження опубліковані у виданні Medical News Today, пише ТСН.

За словами сексологів, є безліч позитивних сторін від самозадоволення. Після мастурбації може покращитися настрій, перестати боліти голова і живіт.

Чи корисна мастурбація при під час вагітності

Якщо вагітність протікає без патологій, і лікар дав добро на статеве життя, то мастурбація буде дуже корисна як для майбутньої мами, так і для дитини. Отримуючи оргазм під час самозадоволення, жінка отримує в кров виплеск ендорфіну, "гормону радості", що сприяє поліпшенню самопочуття і допомагає боротися з безсонням. До того ж матка, скорочуючись при задоволенні, прискорює кровообіг і покращує приплив кисню до плаценти, що корисно для розвитку плода.

Водночас, фахівці не виключили, що самозадоволення під час вагітності може спровокувати пологи. Вчені схильні пояснювати це тим, що оргазм у результаті мастурбації здатний викликати більш помітні скорочення, ніж при сексі.

В яких випадках вагітним не можна займатися мастурбацією

Мастурбацією вагітній жінці займатися можна і потрібно, це корисно і для дитини, і для мами, але тільки в тому випадку, якщо немає загрози викидня або гіпертонусу матки. Якщо лікар ухвалив статевий спокій, то заборона поширюється і на мастурбацію.

Якщо після самозадоволення у жінки не припиняються спазми матки, погіршується самопочуття або з'явилися кров'янисті виділення - це обов'язковий привід терміново звернутися до лікаря.

Як правильно мастурбувати під час вагітності

Можна мастурбувати, стимулюючи різні зони, кожна з яких має свої особливості і обмеження:

Кліторальна стимуляція. Прилив крові до клітора робить його дуже чутливим, тому, стимулюючи цю зону, оргазм можна досягти швидше, і він буде неймовірно яскравим. Не забороняється використовувати душ, за умови, що вода не потраплятиме в піхву.

Вагінальна стимуляція. Акуратна мастурбація з проникненням не зашкодить вагітній жінці і плоду, але деякі медики не рекомендують даний вид стимуляції. Пояснюють вони це тим, що, виношуючи дитину, жінці варто уникати ризику занесення інфекцій в піхву. Навіть гінекологи намагаються зайвий раз не оглядати в гінекологічному кріслі вагітну жінку, якщо в цьому немає гострої необхідності.

Анальна стимуляція. Такий вид стимуляції не варто пробувати під час вагітності, якщо жінка до цього не мала досвіду анального сексу. До того ж мікроби з прямої кишки можуть потрапити в піхву, що стає дуже небезпечним при виношуванні плоду. Хоч сфінктер ануса у вагітних розтягується краще, ніж в звичайному стані, але все одно є шанс пошкодити тонкі стінки кишечника, що в подальшому може призвести до запального процесу або геморою.

Мастурбація при вагітності за допомогою секс-іграшок. Вагітній жінціне варто використовувати вібростимулятори з проникненням, але кліторальні стимулятори застосовувати можна. Обов'язково використовувати лубрикант і надягати на дорослі іграшки презерватив, щоб уникнути проникнення в піхву інфекцій. З цієї ж причини не варто нехтувати особистою гігієною. Ні в якому разі не варто робити глибокі або різкі проникнення секс-іграшками, краще обмежитися стимуляцією точки G.

Особливості мастурбації по триместрах

У кожен період виношування малюка є деякі особливості, які варто враховувати при мастурбації.

Перший триместр. На першому триместрі жінки часто страждають раннім токсикозом і загальним нездужанням, тому лібідо різко знижується. Однак, є жінки, яких дана проблема обійшла, і їхнє сексуальне бажання тільки посилюється. Але навіть в цьому випадку зняти заборону на статеву активність може тільки лікар. Мастурбувати в цей період слід обережно, менше стимулюючи клітор, оскільки оргазм від кліторальний стимуляції найсильніший, а скорочення матки може викликати мимовільний аборт.

На першому триместрі жінки часто страждають раннім токсикозом і загальним нездужанням, тому лібідо різко знижується. Однак, є жінки, яких дана проблема обійшла, і їхнє сексуальне бажання тільки посилюється. Але навіть в цьому випадку зняти заборону на статеву активність може тільки лікар. Мастурбувати в цей період слід обережно, менше стимулюючи клітор, оскільки оргазм від кліторальний стимуляції найсильніший, а скорочення матки може викликати мимовільний аборт. Другий триместр. Середина вагітності найсприятливіший час для сексуальної активності. Загроза для плода стає мінімальною, оскільки він вже досить сформований і надійно закріплений в матці. Токсикоз немає, лібідо жінки посилюється, фізичні зміни ще не так помітні. У другій половині другого триместру не рекомендується лежати на спині, мастурбувати можна, лежачи на правому боці, до і після стимуляції рекомендується відпочити, щоб розслабити м'язи.

Третій триместр. На цьому терміні слід утриматися від мастурбації і статевого життя, починаючи десь від 32 тижня вагітності, оскільки оргазм може викликати передчасні пологи. Від 38 тижня можна знову повернутися до сексуальної активності, оскільки плід вже повністю сформований, і, якщо навіть оргазм спровокує пологи, дитині нічого не загрожуватиме. Більш того, на останніх тижнях лікарі навіть рекомендують статеву активність, щоб підготувати матку до майбутніх пологів.

Отже, науковці роблять висновок, що при відсутності патологій статевий акт і самозадоволення під час вагітності позитивно впливають на жіночий організм. Майбутня мама відчуває прилив сил і добре спить вночі, а завдяки хорошому кровообігу малюк отримує більше кисню.

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Автор: УНІАН