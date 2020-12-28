За даними опитувань, найбільше дівчат збуджує відчуття того, що вони бажані.

Місіонерська поза найпоширеніша і класична, проте існують способи її урізноманітнити.

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Ти мені потрібна

За даними опитувань, найбільше дівчат збуджує відчуття того, що вони бажані. Це відчуття можна "включити" буквально за секунду, якщо хлопець закине ноги партнерки собі на плечі, щоб якомога швидше увійти. Крім того, цей трюк забезпечить найбільш глибоке для місіонерської пози проникнення.

Тісні обійми

Як тільки партнерка стисне ноги замість того, щоб розводити їх в сторони під час сексу в місіонерській позі, відчуття посиляться багаторазово. Такий трюк хороший для хлопців з невеликим пенісом – так його «друг» нібито заповнить тебе, і не буде вислизати. Крім того, опція сподобається ледачим дівчатам: не доведеться активно рухатися, можна просто обертати стегнами лежачи і отримувати задоволення.

Коробка передач

Ляж на спину і підіжми ноги до грудей, дозволивши йому взяти тебе за щиколотки. У такому положенні він може фактично міняти з їх допомогою кут проникнення, піднімаючи твої ноги вище і опускаючи нижче, розводячи в сторони або сильніше стискаючи. Завдання - знайти спосіб, який дозволить тобі кінчити негайно.

Коти і кішечки

Ця поза - варіація на тему техніки коїтального вирівнювання, яка робить місіонерську позу до неможливості оргазмічною. Суть в тому, щоб він підвівся на ліктях і розташував свій таз трохи вище твого – так його лобкова кістка буде постійно стимулювати твій клітор. Він може обертати стегнами по колу, рухатися в сторони і вгору-вниз – будь-який з цих рухів принесе обом задоволення. А ще в цій позі можна обмінюватися ніжними поглядами і пристрасними поцілунками в момент оргазму.

Хресний прапор

Якщо природа обдарувала коханця занадто щедро, спробуйте цю варіацію місіонерської пози - в ній він не зможе увійти дуже глибоко і заподіяти тобі цим біль. Почни в класичному положенні, потім попроси бойфренда зміститися в сторону на 45 градусів так, щоб ваші тіла утворили хрест або букву Х. Він входить в тебе під кутом, а ти отримуєш можливість милуватися прекрасним видом на його сідниці і спину.

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Автор: УНІАН