Одна з улюблених поз - секс-берізка. Вона підійде і для ранкової близькості в ліжку, і для гарячих пестощів перед сном на підлозі, і для швидкого сексу на столі.

В цілому секс є одним з улюблених занять чоловіків, проте є пози, які вони люблять найбільше.

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Жабка

Це одна з найгарячіших варіацій «наїзниці». Відрізняється ця поза від класичної тим, що дівчина сидить на чоловіку, спираючись на диван або будь-яку поверхню не колінами, а ступнями. Тобто, виходить такий собі секс-навпочіпки з розсунутими колінами. При цьому попа партнерки злегка відстовбурчена назад. Чому ж чоловікам так подобається "жабка"? Поза відкриває перед ними прекрасний вид на все жіноче тіло і його вигини. Партнер бачить, як пеніс входить у піхву, що збуджує ще більше. Поза хороша ще й тим, що замінює двадцять хвилин на біговій доріжці і качає сідниці.

Золотий переріз

Вона дуже проста, але дарує чоловіку неймовірні відчуття від максимально глибокого проникнення. Дівчина лежить на спині, одна нога витягнута, а інша піднята і зігнута в коліні. Чоловік сідає зверху. Він накриває стегном витягнуту ногу партнерки і притискає до своїх грудей зігнуту. Інтенсивність, ритм і глибину проникнень контролює, відповідно, партнер. Спойлер: чим швидше партнери будуть рухатися, тим швидше отримають оргазм. Цю позу можна практикувати і навпаки. Тоді партнер лежить, а дівчина, сівши на його витягнуту ногу, контролює зверху процес. Але ось в цій позі поспіх ні до чого. Рухайся повільно і м'яко.

Секс-берізка

Вона підійде і для ранкової близькості в ліжку, і для гарячих пестощыв перед сном на підлозі, і для швидкого сексу на столі. Партнерка лежить, витягнувши ноги вгору і міцно стиснувши їх разом. А чоловік повільно входить, або сидячи на колінах, або стоячи. Головна перевага пози - через інтенсивну стимуляцію обидва партнери насолоджуються неймовірними відчуттями від кожного проникнення. Але це ще не все, що можна випробувати в такому положенні. Перехрести ноги в цій позі - і побачиш, як чоловік стогне від найменшого руху. А коли захочеш насолодитися процесом ще більше, розсунь ноги і поклади партнеру на плечі. Тепер ти теж будеш здригатися від усіх дотиків.

Стоячи з піднятою ногою

Деякі чоловіки кажуть, що ця поза схожа на місіонерську, але у вертикальному положенні. Дійсно, так партнери відчувають один одного тілами, підтримують зоровий контакт і отримують оргазм швидше, ніж лежачи. Але можна піти ще далі - обійми ногами стегна чоловіка і обхопи руками його шию.

Місіонерський

Так, не всі чоловіки добре ставляться до старої доброї класики, але по-перше, її обожнюють дівчата, і у партнерів не завжди є можливість бунтувати за інші гімнастичні секс-трюки. По-друге, як би чоловіки не крутили носом, час від часу хочуть бути вкрай близько до тіла партнерки. А що може забезпечити такий тісний контакт як не місіонерська поза? До того ж, її легко урізноманітнити. Наприклад, проникнення будуть більш глибокими, якщо дівчина схрестить ноги в позі лотоса, покладе під стегна подушку або просто ляже на живіт.

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Автор: Іван Бойко