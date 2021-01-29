Оральний секс може бути різним.

Сексолог Анастасія Виноградна розповіла, що при оральному сексі можна використовувати різні техніки. І повірте, всі вони зведуть з розуму вашого чоловіка.

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Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

Так жарко, що хочеться впасти в крижаний басейн? Один із прийомів - це використовувати холод. Візьми шматочок льоду і потримай його в роті, через пару хвилин йди до коханого і прихопи склянку з холодною водою. Це допоможе підтримати відчуття, і не заморозити дорогоцінний орган. А ось з морозивом грати не рекомендується. Цукор рідко дружить з інтимними частинами тіла.

Або, навпаки, гаряче. Зігрітися допоможе гарячий чай. Дуже гарячий, тільки не обпечись. Прогріваємо ротову порожнину, і - по відомому маршруту. З собою - стакан з теплим чаєм або водою. Ковток слід робити раз на хвилину. До речі, гарячі напої допомагають впоратися з відчуттям зведеної щелепи і відмінно дружать з «глибоким горлом».

Ще незвичніше? Хапай ігристе брют або стакан газованої мінералки. Тут буде потрібна вправність, оскільки рідина обов'язково повинна бути в роті, рекомендується потренуватися. Бульбашки будуть ніжно пощипувати головку і дарувати більш ніж незвичайні відчуття.

А тепер варіант для дам, які не страждають особливою чутливістю зубів. Та сама техніка «гаряче-холодно». Беремо в спальню склянку води з льодом і гарячий чай. І чергуємо ковтки гарячої та холодної рідини. Тут ти точно зведеш його з розуму.

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Автор: Діана Могилєвич